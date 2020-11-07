Хэмилтон: Боттас лучше большинства пилотов в Ф1
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Льюис вступился за напарника
Валттери Боттас завершает четвертый сезон в составе Mercedes, вновь уступая в чемпионате своему напарнику Льюису Хэмилтону.
Постоянные поражения Боттаса во внутрикомандной борьбе вызвали обильную критику в его адрес со стороны бывших пилотов и зрителей Формулы 1. Но сам Хэмилтон полагает, что его напарника сильно недооценивают.
«Валттери не получает должного признания, – сказал Хэмилтон Ziggo Sport. – Он отлично работает, невероятно быстро ездит.
Я считаю, что он лучше большинства пилотов в пелотоне. И не только в том, как пилотирует, но и в своем психологическом подходе. Ведь работа гонщика состоит не только в пилотаже.
Нужно объединять людей, выводить их на новые уровни. И в этом Валттери очень хорош».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин
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Хэмилтон: Боттас лучше большинства пилотов в Ф1
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