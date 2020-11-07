Хэмилтон: Боттас лучше большинства пилотов в Ф1

Валттери Боттас завершает четвертый сезон в составе Mercedes, вновь уступая в чемпионате своему напарнику Льюису Хэмилтону.

Постоянные поражения Боттаса во внутрикомандной борьбе вызвали обильную критику в его адрес со стороны бывших пилотов и зрителей Формулы 1. Но сам Хэмилтон полагает, что его напарника сильно недооценивают.

«Валттери не получает должного признания, – сказал Хэмилтон Ziggo Sport. – Он отлично работает, невероятно быстро ездит.

Я считаю, что он лучше большинства пилотов в пелотоне. И не только в том, как пилотирует, но и в своем психологическом подходе. Ведь работа гонщика состоит не только в пилотаже.

Нужно объединять людей, выводить их на новые уровни. И в этом Валттери очень хорош».