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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хэмилтон: Борьба с Росбергом была эгоистичной. С Максом лучше

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, редактор

Льюису больше по душе, когда внутри Mercedes с ним никто не борется

Хэмилтон: Борьба с Росбергом была эгоистичной. С Максом лучше

В этом году Льюис Хэмилтон впервые за несколько лет столкнулся с конкуренцией в борьбе за титул чемпиона Формулы 1. Сейчас британец проигрывает в чемпионате Максу Ферстаппену из Red Bull. Такого не было с ним с 2016 года, когда Льюис уступал собственному партнеру по Mercedes Нико Росбергу.

Хэмилтон отметил, что бороться с гонщиком другой команды ему интереснее, чем с напарником.

«В этой борьбе гораздо больше удовольствия, – сказал Хэмилтон в ролике для YouTube-канала Ф1. – Борьба внутри команды сильно отличает наш спорт от любого другого. В футболе, например, все на одну цель работают.

А в нашем спорте тебя сбивают с толку. У нас сразу два чемпионата. В одном двух пилотов наняли, чтобы приносить очки команде и это их главная цель. Но в личном чемпионате два пилота эгоистично хотят выиграть титул для себя. И бороться с парнем из собственной команды совсем не то же самое, что вместе с ним бороться против конкурентов. Мне кажется, борьба двух команд гораздо увлекательнее, чем внутренняя борьба в одной команде».

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