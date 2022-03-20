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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»

Семикратный чемпион также признал, что в ближайшее время Mercedes вряд ли сможет нагнать соперников

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Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»
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Льюис Хэмилтон и его напарник по команде Джордж Расселл были готовы финишировать пятым и шестым по итогам гонки Формулы 1 в Бахрейне, поскольку Mercedes никак не могла угнаться за более быстрыми соперниками из Ferrari и Red Bull. Однако неожиданные сходы сначала Макса Ферстаппена, а затем и Серхио Переса за пару кругов до конца заезда позволили Хэмилтону финишировать аккурат позади Карлоса Сайнса на третьей позиции.

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Семикратный чемпион был удивлен и благодарен такому итоговому раскладу. «В первую очередь хочу поздравить Ferrari – я так рад видеть, что у них вновь все хорошо, это такая историческая команда, – отметил Хэмилтон после финиша. – Очень здорово видеть Карлоса и Шарля на подиуме, так что поздравляю коллектив.

Это была очень тяжелая гонка и до этого нам было непросто в тренировках. Это реально лучший результат, который мы могли бы получить. Конечно, печально для двух других гонщиков, но мы сделали все возможное, и я благодарен за эти очки».

Отвечая на вопрос, есть ли у Mercedes обновления, которые позволят команде бороться с Ferrari и Red Bull, Хэмилтон признал, что «ситуацию быстро не исправить».

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