Хэмилтон: Без аварии я бился бы с пилотами Red Bull

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в этом году уже был на подиуме Формулы 1 – он финишировал третьим на самом первом Гран При в Бахрейне. Однако тот результат стал не следствием скорости Mercedes, а результатом сходов двух гонщиков Red Bull перед самым финишем.

Однако в Барселону чемпионская команда привезла значительные обновления своей машины, которые улучшили ее стабильность и добавили скорости.

Хэмилтон стартовал с шестой позиции, однако уже в первых поворотах гонщик не смог избежать контакта колесами с Кевином Магнуссеном из Haas. Это привело к проколу у Льюиса и отбросило его практически на целую минуту назад.

Гонщик спросил, нет ли ему смысла поберечь двигатель и ехать не в полную силу – инженер ответил, что финишировать выше восьмого места все равно не выйдет. Однако реальность оказалась совсем иной – семикратный чемпион пробился до четвертой позиции, и лишь в самом конце пропустил Карлоса Сайнса, так как пришлось экономить топливо.

«Это очень здорово, – оценил пилот итоги гонки. – Мы явно увидели знак, что движемся в верном направлении.

Теперь у меня нет сомнений, что ждать осталось не так долго. Сегодня, если бы ничего не произошло, я бы сражался с пилотами Red Bull.

Это дает мне серьезную надежду, что придет время, когда мы будем спорить за победы».

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, другие пилоты Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Хэмилтон добавил, что в Барселоне его команда «провела кое-какие эксперименты» на машине его напарника Джорджа Расселла – и что именно по этой причине тот смотрелся сильнее в квалификации. Сам Льюис сможет воспользоваться результатами этой работы уже в Монако.

Он добавил: «У меня сейчас такие ощущения, как после победы. На самом деле, они даже лучше, чем после некоторых моих побед. Ведь вышло прорваться из самого конца».

По лучшему времени круга в гонке британец уступил только Серхио Пересу из Red Bull, причем всего 0,145 секунды.