Хэмилтон: Автомобиль вел себя кошмарно

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По итогам квалификации в Бахрейне гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон занял только пятую позицию, оказавшись позади пилотов Ferrari и Red Bull. Однако, несмотря на результат, Хэмилтон «очень рад», как прошла квалификация.

«Не скажу, что чувствую облегчение, – отметил Хэмилтон. – В целом, я очень доволен сегодняшним днем, учитывая трудности, которые у нас были с машиной. Автомобиль вел себя довольно-таки кошмарно, но мы просто продолжали работать, так что я горжусь всеми за сохранение позитивного настроя. Да, это не первый ряд стартового поля, но мы улучшимся и сделаем все возможное.

Завтра эти ребята впереди продолжат отъезжать от нас, так что с ними мы не будем бороться. Судя по гоночному темпу, они были на секунду впереди нас вчера, так что скорее всего моими основными соперниками будут те, кто позади».