Хэмилтон: Авария Боттаса стоила мне третьего места

Льюис Хэмилтон стартует в Гран При Мексики с четвертого места, позади обладателя поула Макса Ферстаппена и обоих пилотов Ferrari. При этом лидер чемпионата мира считает, что мог бы показать и лучший результат.

На последнем квалификационном круге свой болид разбил напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Хэмилтон и Ферстаппен закончили свои быстрые круги уже после этой аварии, однако у обоих не успели зажечься желтые сигналы на руле.

Несмотря на то, что авария Боттаса не помешала Ферстаппену улучшить свое время, а круг Хэмилтона также засчитали, пилот Mercedes признался, что из-за происшествия его заезд оказался испорчен.

«Третье место было возможным, – сказал Хэмилтон в эфире Sky F1. – Но после аварии Боттаса мой последний сектор оказался испорчен. Однако я в целом доволен сегодняшним днем. Мы знали, что наши соперники будут здесь сильны. Я со своей стороны сделал все возможное».

Все пилоты трех топ-команд начнут гонку на шинах Medium.

«Пилоты Red Bull очень быстры в гоночной конфигурации. Но посмотрим, кто дольше проедет на своих шинах. Завтра интересная игра предстоит. Будет трудно не отстать от остальных лидеров, но я готов к борьбе», – сказал Хэмилтон.