Хэмилтон: Авария Боттаса стоила мне третьего места
По словам гонщика Mercedes, из-за вылета напарника в последнем повороте его собственный круг был испорчен.
Льюис Хэмилтон стартует в Гран При Мексики с четвертого места, позади обладателя поула Макса Ферстаппена и обоих пилотов Ferrari. При этом лидер чемпионата мира считает, что мог бы показать и лучший результат.
На последнем квалификационном круге свой болид разбил напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Хэмилтон и Ферстаппен закончили свои быстрые круги уже после этой аварии, однако у обоих не успели зажечься желтые сигналы на руле.
Несмотря на то, что авария Боттаса не помешала Ферстаппену улучшить свое время, а круг Хэмилтона также засчитали, пилот Mercedes признался, что из-за происшествия его заезд оказался испорчен.
«Третье место было возможным, – сказал Хэмилтон в эфире Sky F1. – Но после аварии Боттаса мой последний сектор оказался испорчен. Однако я в целом доволен сегодняшним днем. Мы знали, что наши соперники будут здесь сильны. Я со своей стороны сделал все возможное».
Все пилоты трех топ-команд начнут гонку на шинах Medium.
«Пилоты Red Bull очень быстры в гоночной конфигурации. Но посмотрим, кто дольше проедет на своих шинах. Завтра интересная игра предстоит. Будет трудно не отстать от остальных лидеров, но я готов к борьбе», – сказал Хэмилтон.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон: Авария Боттаса стоила мне третьего места
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