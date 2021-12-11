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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Хэмилтон о поражении в квалификации: Я сделал все, что мог

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, Ответственный редактор

Гонщик Mercedes объяснил, что у него не было возможности что-то противопоставить кругу, который принес Максу Ферстаппену поул

Хэмилтон о поражении в квалификации: Я сделал все, что мог

После победных квалификаций в Катаре и Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон остался только вторым по итогам финальной субботу сезона в Абу-Даби. Британский гонщик Mercedes проиграл почти четыре десятых секунды своему главному сопернику Максу Ферстаппену из Red Bull.

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«Макс проехал сегодня отличный круг, – сказал сэр семикратный в интервью после финиша. – Мы просто не могли показать тот же темп. По ходу тренировок все смотрелось неплохо, но тут у нас просто не нашлось ответа.

По ходу первой попытки [в финале] я потерял время в пятом повороте, но второй получился хорошим и чистым. Я просто не мог проехать быстрее. Не знаю, может, дело в подготовке шин или каких-то других действиях на разгонном круге, но скажу еще раз: сегодня у меня не было возможности спорить с тем временем, которое он показал. Он заслужил поул». 

Хэмилтон добавил, что борьба за победу и титул далеко не закончена: Макс булет стартовать в гонке на шинах Soft, а у самого британца будут более жесткие Medium.

«Он проехал фантастическиq круг, – объяснил Льюис. – Но все же у нас неплохие позиции. В частности, из-за шин. Надеюсь, мы хорошо проведем гонку.  

Я на первом ряду, мы в разных условиях из-за шин. Посмотрим, что у нас получится завтра».

За шесть первых Гран При Абу-Даби четыре победы в гонках были одержаны именно со второго места на решетке. Но после 2014 года такого не случалось ни разу.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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