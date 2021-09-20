Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Новое столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в Монце, конечно, вызвало в Формуле 1 массу споров и пересудов. Кто-то увидел в инциденте лишь гоночный эпизод, некоторые обвинили Хэмилтона, а судьи вынесли вердикт о виновности Ферстаппена.

Нет сомнений, что авария в Италии повлияет на чемпионат, так же как и прошлое столкновение в Сильверстоуне. Но если Макс ведет титульную борьбу впервые, то для Льюиса это уже как минимум десятый поход за трофеем (7 успешных, 2 – нет). И в прошлых попытках столкновения с прямыми конкурентами не были для британца большой редкостью. По крайней мере, их уже набралось больше, чем титулов у Хэмилтона.

Фелипе Масса

Первый подобный случай произошел на Гран При Японии-2008. За три этапа до конца сезона Льюис опережал Фелипе Массу на семь очков. По тем временам бразильцу не хватило бы побед на всех оставшихся Гран При, чтобы отыграть эту разницу. При этом Хэмилтон выиграл квалификацию в Фудзи, в то время как Масса стал лишь пятым. Но уже в первом повороте лидер сезона заблокировал колеса и выехал с трассы. Заодно Льюис выдавил с трассы Кими Райкконена, также в инциденте пострадал Хейкки Ковалайнен.

В лидеры гонки вышел Роберт Кубица, а Хэмилтон вернулся на трассу шестым – прямо позади Массы. На втором круге Фелипе ошибся в десятом повороте, не попав на апекс. Льюис вышел вперед, но бразилец решил не уступать и проехав по бордюру влетел в McLaren.

Хэмилтон откатился на 18-е место, а Масса получил за столкновение проезд по пит-лейну – по нынешним временам довольно жесткое наказание за такой инцидент. Несмотря на штраф, Фелипе закончил гонку седьмым, а Льюис, также наказанный за момент с Райкконеном на первом круге, остался без очков.

Нико Росберг

Выиграв титул в 2008-м Хэмилтон на пять лет выбыл из титульной борьбы и вернулся в нее в сезоне-2014. И тут тоже не обошлось без столкновения с главным оппонентом. К летнему перерыву Льюис подошел с отставанием в 11 очков от Нико Росберга.

На первом после паузы этапе в Спа квалификацию выиграл немец, но его неудачный старт вывел в лидеры Хэмилтона. В какой-то момент Росберг пропустил и Себастьяна Феттеля, но уже к концу первого круга висел на колесе у Льюиса с отставанием в полсекунды.

Нико тут же начал яростные атаки, которые достигли апогея в повороте Ле Комб. Уступая почти целый корпус напарнику, Росберг попытался просунуть нос на внутреннюю траекторию и крылом ударил в колесо Хэмилтона. Нико отделался поломкой крыла, а вот у Льюиса лопнула шина, нанеся повреждения днищу.

Росберг ту гонку довел до финиша на втором месте и увеличил отрыв по очкам от британца, который долго жаловался на машину и сошел за 5 кругов до финиша. Стюарды не усмотрели в инциденте нарушения и никого не наказали. А вот Льюис сразу после финиша обвинил напарника в намеренном столкновении. Mercedes пришлось провести два собрания, по итогам которых пилотам разрешили бороться друг с другом, а Росберг, первоначально отрицавший всякую вину, извинился перед Хэмилтоном за ошибочный маневр.

После этого Хэмилтон выиграл шесть из семи оставшихся Гран При и уверенно взял второй титул в карьере. А затем и третий, досрочно победив Росберга в 2015-м. А вот год спустя ситуация вновь накалилась.

Росберг закончил 2015-й год тремя победами подряд, а в 2016-м добавил к ним еще четыре успеха. Перед пятым этапом немец уже опережал Хэмилтона на 43 очка. Понятно, что от Льюиса ждали ответных действий.

Квалификацию в Испании выиграл Хэмилтон, но Росберг лучше стартовал и вышел в лидеры. В третьем повороте Льюис попробовал контратаковать, но Нико жестко захлопнул калитку. Британец не стал сбрасывать скорость, оказался на траве и потерял контроль над машиной. Болид чемпиона закрутило и вынесло... прямо в Росберга! Два Mercedes выбыли из гонки на первом же круге.

Судьи вновь не стали назначать виновника. Росберг заявил, что не оставлял напарнику нисколько места внутри и тому не стоило и пытаться атаковать. Хэмилтон извинился перед командой, но вину не признал. А Тото Вольф заверил, что пилоты и дальше смогут бороться друг с другом без вмешательства команды. О чем наверняка пожалел уже пару месяцев спустя.

После Барселоны Хэмилтон наконец начал побеждать и к Австрии вдвое сократил отставание от Росберга. В Шпильберге квалификация осталась за Льюисом, а Нико еще и получил штраф за смену коробки передач. Однако, немец здорово начал гонку, а вот у на тот момент трехкратного чемпиона возникли проблемы на пит-стопе. Не проехав и трети гонки, Росберг с шестого места вышел в лидеры.

Хэмилтон не сдался и продолжил преследовать напарника до самого конца. Конец наступил на последнем круге. Льюис лучше прошел первый поворот, использовал слипстрим и атаковал по внешней траектории. Росберг решил не уступать и до последнего выдавливал напарника с трассы. Конечно, дело дошло до контакта.

Льюис отделался кратковременным выездом с трассы, а вот Росберг получил поломку крыла. К финишу немец с первого места опустился на четвертое, а затем еще и получил штраф за небезопасное вождение. Хэмилтон выиграл гонку и еще сократил разрыв в чемпионате, а Тото Вольф пришел в ярость и пообещал ввести командную тактику, если его пилоты столкнутся еще раз.

Правда, воплотить угрозу в жизнь боссу Mercedes не довелось: Росберг ударно провел осень, взял титул и завершил карьеру.

Себастьян Феттель

С уходом Росберга Хэмилтон получил в напарники покладистого Валттери Боттаса, а его главным соперником вновь стал пилот Ferrari. На этот раз – Себастьян Феттель.

На старте сезона пилоты обменивались победами и к гонке в Баку подошли с преимуществом Феттеля в 12 очков. Гонка уже на первых кругах дважды прерывалась выездами сейфти-кара из-за обломков на трассе. В обоих случаях Хэмилтон жаловался, что машина безопасности едет уж слишком медленно. На 19-м круге, все еще в режиме SC, Льюис сильно сбросил скорость и Феттель въехал в него сзади. Это повредило переднее крыло пилоту Ferrari. А еще, видимо, повредило его благоразумию.

Себ счел, что Льюис специально подставился под контакт, а потому подехал к нему сбоку и умышленно «боднул» Mercedes своим болидом. Расследование показало, что Хэмилтон не использовал тормоза сильнее, чем на любом другом круге, а следовательно возмущение Феттеля было необоснованным. За свое безобразие Себастьян получил 10-секундный штраф стоп-энд-гоу. Правда, на финише он все равно был впереди Хэмилтона, которому пришлось заезжать в боксы из-за сломанного подголовника.

Тот эпизод привел к спаду Феттеля, который за оставшиеся 13 этапов выиграл меньше гонок, чем за первые шесть. И на финише сезона Хэмилтон уверенно забрал очередной титул. Но борьба двух многократных чемпионов на этом не кончилась.

В 2018-м Ferrari вновь была готова дать бой Mercedes и к Гран При Италии преимущество Льюса над Себом составляло всего 17 очков. Немец лучше провел квалификацию, уступив лишь своему партнеру Кими Райкконену, а Хэмилтон остался третьим. Британец атаковал соперника уже на первом круге, накатив по внешней траектории в связке четвертого-пятого поворотов. Никто не хотел уступать, что привело к контакту бок о бок и развороту Феттеля.

Себ откатился к хвост пелотона и на финише был четвертым. Льюис же выиграл гонку и увеличил отрыв в чемпионате, так как несмотря на возмущение Себастьяна, судьи не нашли в действиях британца нарушений. Как и в случае с Росбергом, после столкновения Хэмилтон вошел в режим сокрушения, выиграл пять гонок из семи последовавших и уверенно забрал титул.

Правда, это не помешало пилотам столкнуться еще раз. В Мексике, когда у Себа еще сохранялись теоретические шансы на титул, пилот Ferrari взял поул, но на старте был атакован Ферстаппеном. Борьба дошла до контакта, который замедлил обоих. Их тут же атаковал Хэмилтон, но и он не обошелся без небольшого столкновения с Феттелем.

Оба лидера сезона откатились на последние места, но Себастьян пострадал меньше и сохранял теоретические шансы остаться в титульной гонке. Правда, для этого надо было финишировать не ниже второго места и надеяться, что Льюис очков не возьмет. Не вышло ни того, ни другого – Феттель был на финише четвертым, а Хэмилтон с девятой позиции оформил новый титул.

Макс Ферстаппен

Два года после столкновений с Феттелем Льюис провел спокойно и уверенно. И вот, у него новый соперник. В этом году Хэмилтон и Ферстаппен уже несколько раз сходились в прямой борьбе и голландцу даже доводилось выдавливать семикратного чемпиона с трассы. Но самым ярким эпизодом, конечно, стало столкновение в Сильверстоуне.

Проиграв спринт, Хэмилтон рьяно бросился на пилота Red Bull с самого старта гонки. Льюис явно хотел выйти вперед уже на первом круге, Макс отбивался, но в девятом повороте все пришло к известному столкновению, поездке Ферстаппена в больницу и одной из самых скандальных побед в карьере Хэмилтона.

Понятно, что после того случая атмосфера между двумя лидерами накалилась до марсианских температур. И новая авария в Монце вряд ли кого-то удивила.

Хэмилтон делает это специально?

Как мы видим, из девяти описанных столкновений Льюис лишь раз был признан виновным судьями – после выноса Ферстаппена в Сильверстоуне. При этом и Масса, и Росберг, и Феттель, а теперь и Ферстаппен за столкновения с Хэмилтоном получали штрафы. Девять аварий, одно нарушение Льюиса, четыре нарушения его соперников и четыре гоночных эпизода. Но это по версии судей.

Далеко не все оказываются согласны с такой трактовкой событий. Например, Джеки Стюарт был уверен в вине Льюиса в Барселоне-2016. Итальянская сторона настаивала на наказании Хэмилтона в Монце-2018, а штраф Ферстаппена в Монце-2021 многие оспаривают прямо сейчас.

Из девяти случаев шесть произошли, когда Льюис отставал в чемпионате. Включая два эпизода с Ферстаппеном. Что это значит?

Возможно, то, что проигрывая Хэмилтон переходит в более агрессивный режим и перестает избегать столкновений. Все привыкли, что Льюис – один из самых надежных пилотов в чемпионате и всегда старается довезти свою машину до финиша. Умение выжимать максимум очков из самых сложных ситуаций – один из главных плюсов Хэмилтона. Мы видели это уже в нынешнем году, когда поначалу именно Льюис отруливал от контактов с Ферстаппеном.

Но когда чемпион оказывается прижат к канатам, он перестает отступать. И тогда летят искры. Кто знает, может уже в Сочи мы увидим новый искрометный раунд сражения.

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