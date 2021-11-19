Хэмилтон признал отставание в первый день Гран При Катара
Этап на трассе «Лосаил» начался для действующего чемпиона мира не лучшим образом
По итогам утренней тренировки в Катаре Льюис Хэмилтон стал четвертым, отстав почти на восемь десятых от Макса Ферстаппена, а после обеда остался на той же позиции, однако уступил лучшему времени своего напарника Валттери Боттаса лишь четыре десятых.
Подходя итога дня на медиа-сессии, британец остался недоволен началом этапа
«Даже е знаю, как много я проиграл, – признался он. – Но я определенно позади. И точно проигрываю немало».
Льюис добавил: «С точки зрения пилотажа все в порядке. Тут вся трасса из быстрых поворотов, так что физические нагрузки очень высоки. Но сама трасса очень приятная.
Особых проблем у нас не было, не считая небольших повреждений – кажется, от проездов по поребрикам. Надеюсь, там ничего серьезного».
Оценивая, сможет ли он в Катаре навязать борьбу своему главному сопернику Максу Фертаппену из Red Bull, Хэмилтон сказал: «Пока сложно судить. Пока я чуть медленнее, так что надо разобраться со всем до завтра».
Дополнительная информация: Люк Смит
Дирекция гонки в Катаре изменила правила пределов трассы
Боттас: Нам есть где прибавить