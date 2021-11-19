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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Хэмилтон признал отставание в первый день Гран При Катара

Автор:
, Ответственный редактор

Этап на трассе «Лосаил» начался для действующего чемпиона мира не лучшим образом

Хэмилтон признал отставание в первый день Гран При Катара

По итогам утренней тренировки в Катаре Льюис Хэмилтон стал четвертым, отстав почти на восемь десятых от Макса Ферстаппена, а после обеда остался на той же позиции, однако уступил лучшему времени своего напарника Валттери Боттаса лишь четыре десятых.

Подходя итога дня на медиа-сессии, британец остался недоволен началом этапа

«Даже е знаю, как много я проиграл, – признался он. – Но я определенно позади. И точно проигрываю немало». 

Льюис добавил: «С точки зрения пилотажа все в порядке. Тут вся трасса из быстрых поворотов, так что физические нагрузки очень высоки. Но сама трасса очень приятная. 

Особых проблем у нас не было, не считая небольших повреждений – кажется, от проездов по поребрикам. Надеюсь, там ничего серьезного». 

Оценивая, сможет ли он в Катаре навязать борьбу своему главному сопернику Максу Фертаппену из Red Bull, Хэмилтон сказал: «Пока сложно судить. Пока я чуть медленнее, так что надо разобраться со всем до завтра».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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