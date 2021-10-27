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Формула 1 Новость

Хэмилтон: Это не самая сложная борьба за титул в моей карьере

Автор:
, Ответственный редактор

По признанию семикратного чемпиона мира, в его карьере случались и более упорные сражения за титул, чем с Максом Ферстаппеном в этом году

Хэмилтон: Это не самая сложная борьба за титул в моей карьере

С 2017 года Льюис Хэмилтон неизменно становился чемпионом Ф1, причем всякий раз делал это досрочно. Но в нынешнем сезоне события развиваются совсем по другому сценарию – британец явно испытывает сложности в соперничестве с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Два гонщика поочередно выходят в лидеры общего зачета, но Льюис выиграл только пять гонок, тогда как его оппонент поднимался на вершину подиума уже восемь раз. За пять Гран При до конца чемпионата Макс лидирует в общем зачете с перевесом в 12 очков. 

Однако сам Хэмилтон рассказал, что не считает чемпионат-21 самым сложным в своей карьере – если рассматривать только те сезоны, где гонщик всерьез бился за титул. 

«Я вы все-таки сказал, что это не так, – отметил он в эфире Sky Sports. – Как раз недавно я размышлял об этом, вспоминая все случаи, когда сражался за звание сильнейшего – начиная с десятилетнего возраста. 

На этом пути было так много сложных моментов. Все они с одной стороны очень похожи, но с другой – каждый по-своему уникален». 

Говоря о нынешней борьбе с Ферстаппеном, семикратный чемпион мира добавил: «ы могли бы добиться большего, но потеряли немало очков и не всегда показывали свой максимум. 

Но все мы живем и учимся. И я считаю, что если что-то происходит – значит, у этого есть причина. И мы смогли многое узнать. Вспомните, как мы боролись с Серхио [Пересом] в Турции. Наверное, я оставил ему слишком много места [и остался позади] – но зато я смог финишировать в той гонке. Я заработал очки, а это важнее всего».  

Льюис вспомнил Гран При Китая – памятную многим гонку, где тогдашний дебютант Ф1 допустил детскую ошибку на въезде в боксы, увяз в гравии и потерял результат.

«Тот опыт из 2007-го помог мне в Турции, – признался гонщик. – Так много всего произошло за это время, и накопленные знания помогли мне бессознательно принять именно то решение, которое я принял [в борьбе с Пересом».] 

Он добавил: «Да, я до сих пор не все делаю правильно, но это часть общего процесса. Конечно, ошибки не помогают – но я знаю, что завтра стану еще сильнее».

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