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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

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По словам Валттери Боттаса, в команде рассчитывают отыграть позиции в воскресенье

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

Квалификационная сессия Гран При Австрии оказалась для Mercedes самой слабой в сезоне: впервые ни один из гонщиков не попал в тройку лучших. Льюис Хэмилтон показал на «Ред Булл Ринге» четвертое время, а Валттери Боттас остался пятым. При этом времени поула Макса Ферстаппена из Red Bull оба гонщика уступили около трех десятых секунды. 

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«Похоже, мы откатились немного назад, – признался после окончания сессии финн, который неделю назад на той же трассе показал второе время. – Или же остальные продвинулись вперед сильнее нас. Нам не хватает одной-двух десятых до тех позиций, где мы должны быть.

Не знаю, в составе С5 дело или в том, что в McLaren что-то придумали. Но сегодня наш темп именно таков».

Он добавил: «Думаю, в гонке наша форма будет лучше. Весь уик-энд мы работали с настройками, нацеливаясь прежде всего на гоночный темп. Уверен, мы сможем принести команде хороший результат».

Льюис Хэмилтон не стартовал с поула с Гран При Испании в начале мая

«В этот раз нам пришлось сложнее, чем на прошлой неделе, – признался он. – Скорости по-прежнему недостаточно. Мы перепробовали все, чтобы получить от машины больше, но таков, похоже, сейчас ее темп. 

Я уже посмотрел круг Макса – и похоже, мы проигрываем ему везде понемногу».

Говоря о задачах на гонку, британец отметил: «Полагаю, Макс снова легко уедет к победе. Мы же попробуем опередить хотя бы [Серхио] Переса и постараемся минимизировать потери по итогам уик-энда». 

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Дополнительная информация: Люк Смит и Джонатан Нобл

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McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе
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