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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Хэмилтон рассказал, как подловил Ферстаппена на ошибке

Победитель Гран При Португалии поделился деталями того, как смог подняться с третьего места на первое

Хэмилтон рассказал, как подловил Ферстаппена на ошибке

Льюис Хэмилтон стартовал в Портимане вторым, а после рестарта и вовсе откатился на третье место. Но всего за десять кругов он провел два красивых обгона, оставил позади Макса Ферстаппена с Валттери Боттасом – и в итоге выиграл гонку. 

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«Должен сказать. что сегодня было сложно как физически, так и психологически, – рассказал семикратный чемпион мира после финиша. – Требовалась полная концентрация. Из-за сильного ветра ошибиться было проще простого. 

Стартовал я не так здорово, как Валттери, а на рестарте вообще потерял позицию. Понятно, что этим я не доволен. 

Мне обязательно нужно было отыграться. Не помню точно, но кажется, Макс ошибся в какой-то момент по ходу очередного круга. Меня это очень устраивало, так как я знал, что теперь смогу подобраться к нему вплотную на финальном секторе [и провести атаку].

Так же и с Валттери – я просто должен был провести этот обгон. Причем как можно раньше, пока шины еще работали. Мне удалось сделать это в первом повороте, отличная вышла гонка». 

Он добавил: «Сегодня не все получилось безупречно, так что нам надо повнимательнее присмотреться к некоторым моментам. чтобы сделать все возможное».

Боттас, в свою очередь, остался в недоумении после финиша третьим: «Было сложно. Даже не знаю, что произошло на первом отрезке. Темпа по каким-то неясным причинам просто не было. 

Второй вышел неплохим, но из-за отказа датчика или чего-то такого я не мог всерьез наседать на Макса». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes

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