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Формула 1 / Новость

Бывший инженер Хэмилтона: Льюис – первоклассный шпион

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Телетрансляция Гран При Бахрейна оказалась источником очень любопытной истории, главным героем которой стал семикратный чемпион мира

Бывший инженер Хэмилтона: Льюис – первоклассный шпион

Новый сезон Формулы 1 начался для Льюиса Хэмилтона с красивой победы в Бахрейне. Уступив в квалификации Максу Ферстаппену из Red Bull, британец смог благодаря грамотной тактике и высокой скорости первым добраться до финиша. 

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В эфире телеканала ServusTV прошедшую гонку комментировали Нико Хюлькенберг и австрийский инженер Филип Брендле – последний до 2019 года входил в гоночную бригаду Хэмилтона в Mercedes. 

Именно они поделился в эфире весьма занимательной историей о Льюисе. Она касалась умения пилота на лету схватывать информацию и удерживать ее в памяти.

Многим болельщикам знакомы кадры, когда после финиша пилоты выбираются из кокпита в закрытом парке и начинают внимательно изучать автомобили соперников. 

«Льюис – первоклассный шпион, – рассказал Брендле. – Он рассматривает все максимально внимательно. Например, как-то раз, когда перед награждением гонщики вылезали из машин, он заметил, что у одного из соперников более короткие соединительные кабели (имеются в виду кабели для питьевой воды, радио и другие, которые подключаются к шлему – прим.ред.).

А раз так –  они позволяют сэкономить вес. А в Формуле 1 подобные детали значат очень много. Борьба идет за каждый грамм, это не шутка.

Льюис рассказал об этом нам: у другой команде кабели короче, а разъемы – меньше. И мы смогли внедрить это у себя».

Хюлькенберг подтвердил, что вопрос получения информации в Ф1 действительно крайне важен.

«Ты должен собирать данные, – отметил экс-пилот. – Высматривать, как тот или иной вопрос решен на других машинах – и передавать это своим инженерам. При этом ты всегда рассчитываешь, что эта информация позволит им сделать твою машину еще быстрее».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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