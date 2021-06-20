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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

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Льюис уверен, что Mercedes дает обоим пилотам одинаковые машины

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Перед Гран При Франции оба пилота Mercedes сменили шасси. Валттери Боттас взял себе запасную машину, а Льюис Хэмилтон решил использовать старое шасси финна. 

На прошлом этапе в Азербайджане Боттас жаловался на работу болида, чем и была вызвана замена. Хэмилтон на тренировках во Франции тоже имел проблемы, явно уступая напарнику. Но квалификацию завершил на втором месте, опередив Валттери. 

После этого Хэмилтон заявил, что мифы о том, что Mercedes дала Боттасу плохое шасси, не верны.

«Я видел, что вы выдумываете мифы, поэтому рад доказать, как вы не правы, – сказал Хэмилтон экс-пилоту Ф1 Полу ди Ресте, ныне работающему на ТВ. – Наши инженеры работают над нашими машинами с равным качеством.

Сегодня вы видели, что я проделал отличную работу на той же машине. Так что разницы [между шасси] нет. У нас просто в целом есть проблемы с тем, чтобы заставить шины работать и завести болид в рабочий диапазон». 

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