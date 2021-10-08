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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хэмилтон предсказал всем тактику двух пит-стопов

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По словам гонщика Mercedes, покрытие в «Истанбул-Парке» стало очень агрессивным

Хэмилтон предсказал всем тактику двух пит-стопов

Вернувшиеся в прошлом году на турецкую трассу пилоты Формулы 1 жаловались на плохое сцепление свежего асфальта с шинами. Виной всему был битум, который вытекал из только что уложенного асфальта и не обеспечивал должного контакта шины с твердой частью покрытия.

За год битум должен был стать тверже, а кроме того перед этапом Формулы 1 трассу обработали водой под высоким давлением. В итоге асфальт стал не просто менее скользким, но и существенно более агрессивном, нежели на многих других автодромах, рассказал после двух тренировок Льюис Хэмилтон.

«Покрытие трассы стало совсем другим, – заявил пилот Mercedes. – В прошлом году тут был совсем свежий асфальт, из которого проступал битум, и вот теперь его полностью убрали. Так что я не знал, чего ждать, выезжая сегодня на трассу. Но боже мой, тут больше зацепа, чем когда-либо раньше! Так что теперь ездить по этой трассе одно удовольствие.

Мне сложно оценить износ шин, на длинных отрезках в тренировке я чувствовал себя неплохо. Но все же мне кажется такое покрытие очень агрессивно к резине. Так что если нас ждет сухая гонка, мне трудно представить, чтобы кто-то обошелся одним пит-стопом. Что делает гонку еще более интересной».

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