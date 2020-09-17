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Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтону надо уйти из Mercedes ради спасения карьеры

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Мнение: Хэмилтону надо уйти из Mercedes ради спасения карьеры
Автор:
, редактор

Льюис уже почти сравнялся с рекордом Шумахера, но побить его в составе Mercedes будет большой ошибкой

На дворе середина сентября, сезон Формулы 1 перевалил через экватор, а у Льюиса Хэмилтона все еще нет контракта на будущий год. Сам пилот и босс Mercedes Тото Вольф уверяют, что все это только вопрос времени. Хотя слухи ходят разные.

Например о том, что Льюис хочет получить очередное повышение зарплаты, невзирая на кризис, коронавирус и экономические проблемы. Как к этому относятся в главном штабе Daimler мы не знаем, но догадаться можно. 

И хотя поверить в то, что Хэмилтон и Mercedes вдруг не договорятся, пока трудно, предположить можно всякое. Льюис и сам ранее рассказывал, что мол думал взять паузу на годик, да передумал, отдохнув в коронавирусную паузу. Но может, семикратный чемпион опять устал? 

Однако, главное не в этом. Хэмилтон уже стал самым успешным пилотом Формулы 1 в 21 веке. Но чтобы сделать свою карьеру по-настоящему исключительной, ему нужно бросить свою команду. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Восьмой титул с Mercedes – исторический провал

Будем честны, Льюис уже на 99% семикратный чемпион. Помешать ему взять четвертый титул подряд не сможет даже пара поломок, которых у британца в этом году пока и не было. 

Если все пойдет как сейчас, то уже к концу октября Хэмилтон официально сравняется по чемпионским титулам с Михаэлем Шумахером. Но что дальше? Взяв в 2021-м восьмое чемпионство на все той же беспроигрышной машине Льюис войдет в историю. Вот только в не очень хорошем свете.

Себастьян Феттель прав – побеждая без борьбы героем не станешь. И взяв восьмой титул в развалочку, конкурируя лишь с боящимся борьбы колесо в колесо Боттасом Хэмилтон будет самым титулованным пилотом в истории Ф1. И наименее уважаемым изо всех многократных чемпионов. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, Себастьян Феттель, Ferrari. в паддоке

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, Себастьян Феттель, Ferrari. в паддоке

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Проблема в том, что карьера Льюиса давно лишена вызова. Примерно с тех пор, как Нико Росберг решил из пилотов перейти в видеоблогеры. C 2017 года Хэмилтону просто нужно выйти на старт и сделать свою работу не хуже обычного. От него не требуется мастерства контактной борьбы, ему не нужно выжимать из себя все до капли. Даже пресловутый хаммертайм стал не нужен в связи с самоликвидацией Ferrari. И вот в таком стиле он хочет въехать в историю?

Конечно, Михаэль Шумахер в Ferrari тоже побеждал подчас на бреющем полете. Но во-первых, все-таки конкуренция между командами тогда была повыше. То есть была хоть какой-то. А во-вторых, у Шуми в багаже уже были титулы с Benetton (единственные в истории команды) и возвращение Скудерии в победители после долгих лет позора.

Что есть у Льюиса? Шикарный дебютный сезон закончился скандалом. Первый титул у Массы был вырван красивым финальным рывком, но за ним последовали пять лет без попадания даже в топ-3 чемпионата. А потом в Брэкли построили гениальный мотор.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Два титула, взятые в борьбе с Росбергом, важны. Но следующие три с (пока) половиной – мало что требовали от пилота. Трудно не согласиться с Максом Ферстаппеном: половина пелотона стала бы чемпионами на таких машинах. 

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И вот Льюис стоит на пороге исторического достижения. Ему надо взять восьмой титул, чтобы стать величайшим. Но не брать его на самовозке. 

Вариантов – масса. Во-первых, можно просто передохнуть годик, предоставив Боттасу и Джорджу Расселлу право бодаться с Ферстаппеном. А потом вернуться под новый регламент и доказать, кто здесь величайший. Причем вернуться можно как с Mercedes (Ineos?), так и с другой командой. 

Во-вторых, можно сменить команду. Как справедливо заметил сам Льюис, у Red Bull нет сильной пары для Ферстаппена. Почему бы шестикратному чемпиону не исправить этот недочет? Под такую безбашенную дуэль средства у Дитриха Матешица наверняка найдутся.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: FIA Pool

Наконец, есть еще муссируемая в прессе тема Ferrari. Если бы Льюису хватило смелости перебраться в Маранелло, а затем достало мастерства привести команду к титулу, он бы ответил Шумахеру на его поле. И восьмой титул стал бы подлинным триумфом. 

Любой из трех вариантов дал бы Хэмилтону статус величайшего пилота в истории. Даже четыре титула, выигранные в смешной дуэли с Боттасом бы забылись. 

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Возможно, увлеченному политикой, экологией, вегетарианством и кто знает чем еще Льюису уже просто не до размышлений о красоте карьеры. Может, ему просто нравится приезжать на финиш первым, а по ходу гонки получать удовольствие от одинокой езды. Все это его право – заслужил, если не гоночным гением, то идеальным выбором команды. Но спорт – это вызов. И нам бы хотелось, чтобы главный человек в нашем любимом спорте этот вызов себе бросал. Хотя бы раз в пятилетку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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