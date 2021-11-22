Хэм выиграл в Катаре со «слабым» мотором. В Джидде будет мощный

Льюис Хэмилтон совершил впечатляющий прорыв по ходу Гран При Бразилии не в последнюю очередь благодаря новому, мощному двигателю внутреннего сгорания. В Катаре он также был быстрее, но уже не на прямых. Причина в том, что в Mercedes для гонки в Лосаиле вернула ему прежний ДВС, который уже растерял некоторую часть лошадиных сил.

Однако на следующем этапе в Саудовской Аравии «бразильский» мотор Хэмилтону вернут, пообещал главный инженер команды Эндрю Шовлин.

«Сейчас у Хэмилтона есть две силовые установки, которые мы используем в гонках, – пояснил Шовлин. – В этот раз мы использовали тот, который обладает меньшей мощностью, так как решили, что она на этой трассе максимальная мощность имеет не столь решающее значение.

В Саудовской Аравии мы поставим Льюису более мощный двигатель, что должно ему там помочь. Мы считаем, что трасса там хорошо подходит нашим машинам. Впрочем, мы так считали и в Остине, и там проиграли. Так что многое будет зависеть от того, сможем ли мы подобрать грамотные настройки.

Сейчас для нас очень важно заранее подготовиться к новой трассе. Потому, как настраивать машину, которая с самого начала едет хорошо, гораздо проще».