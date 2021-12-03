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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Хэм стал быстрейшим в пятницу в Джидде, Леклер разбил машину

Тройка быстрейших гонщиков уложилась в 0,1 секунды

Хэм стал быстрейшим в пятницу в Джидде, Леклер разбил машину

Лучшее время круга по итогам второй тренировки этапа Формулы 1 в Саудовской Аравии осталось за Льюисом Хэмилтоном. Он проехал трассу в Джидде за 1:29,018. Напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас уступил всего 0,061 секунды.

Третье время неожиданно показал Пьер Гасли, который проиграл лидеру всего 8 сотых секунды. Причем сделал это на уже использованных ранее шинах Soft.

Лидеры начали тренировку на шинах Medium, и с ними лучшее время осталось за гонщиками Mercedes: Макс Ферстаппен проиграл 0,27 секунды Хэмилтону и 0,21 Боттасу, став третьим.

Сменив резину на Soft, Ферстаппен улучшил, сократив отставание от Хэмилтона до 0,195 секунды, а вот гонщики Mercedes прибавлять не стали: Льюис, в частности, жаловался, что проехать быстрый круг ему мешает траффик. В итоге, после феноменального круга Гасли, Фестаппен остался четвертым.

Тренировка была остановлена  за несколько минут до окончания положенного времени. Причиной стала авария Шарля Леклера, который не смог справиться с заносом и ударился о стену. Гонщик смог самостоятельно покинуть болид. Возобновлять заезд не стали. 

 

Россиянин Никита Мазепин вновь остался последним в таблице с результатами тренировок. Он уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру чуть меньше секунды. 

В отличие от утренней сессии, вторая тренировка прошла после захода солнца в температурных условиях, близких к ожидаемым в завтрашней квалификации и воскресной гонке.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 22 1'29.018  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 23 1'29.079 0.061
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 22 1'29.099 0.081
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 20 1'29.213 0.195
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 21 1'29.441 0.423
6 France Эстебан Окон Alpine 22 1'29.555 0.537
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari 24 1'29.589 0.571
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri 20 1'29.597 0.579
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 22 1'29.768 0.750
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 23 1'29.772 0.754
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren 22 1'29.968 0.950
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 19 1'30.004 0.986
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 23 1'30.110 1.092
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 24 1'30.276 1.258
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 22 1'30.442 1.424
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 22 1'30.502 1.484
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 1'30.506 1.488
18 Germany Мик Шумахер Haas 20 1'30.652 1.634
19 Canada Николя Латифи Williams 23 1'31.039 2.021
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 20 1'31.629 2.611
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