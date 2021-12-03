Хэм стал быстрейшим в пятницу в Джидде, Леклер разбил машину
Тройка быстрейших гонщиков уложилась в 0,1 секунды
Лучшее время круга по итогам второй тренировки этапа Формулы 1 в Саудовской Аравии осталось за Льюисом Хэмилтоном. Он проехал трассу в Джидде за 1:29,018. Напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас уступил всего 0,061 секунды.
Третье время неожиданно показал Пьер Гасли, который проиграл лидеру всего 8 сотых секунды. Причем сделал это на уже использованных ранее шинах Soft.
Лидеры начали тренировку на шинах Medium, и с ними лучшее время осталось за гонщиками Mercedes: Макс Ферстаппен проиграл 0,27 секунды Хэмилтону и 0,21 Боттасу, став третьим.
Сменив резину на Soft, Ферстаппен улучшил, сократив отставание от Хэмилтона до 0,195 секунды, а вот гонщики Mercedes прибавлять не стали: Льюис, в частности, жаловался, что проехать быстрый круг ему мешает траффик. В итоге, после феноменального круга Гасли, Фестаппен остался четвертым.
Тренировка была остановлена за несколько минут до окончания положенного времени. Причиной стала авария Шарля Леклера, который не смог справиться с заносом и ударился о стену. Гонщик смог самостоятельно покинуть болид. Возобновлять заезд не стали.
Россиянин Никита Мазепин вновь остался последним в таблице с результатами тренировок. Он уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру чуть меньше секунды.
В отличие от утренней сессии, вторая тренировка прошла после захода солнца в температурных условиях, близких к ожидаемым в завтрашней квалификации и воскресной гонке.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|22
|1'29.018
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|23
|1'29.079
|0.061
|3
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|22
|1'29.099
|0.081
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|20
|1'29.213
|0.195
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|21
|1'29.441
|0.423
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|22
|1'29.555
|0.537
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|24
|1'29.589
|0.571
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|20
|1'29.597
|0.579
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|22
|1'29.768
|0.750
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|23
|1'29.772
|0.754
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|22
|1'29.968
|0.950
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|19
|1'30.004
|0.986
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|23
|1'30.110
|1.092
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|24
|1'30.276
|1.258
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|22
|1'30.442
|1.424
|16
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|22
|1'30.502
|1.484
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|24
|1'30.506
|1.488
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|1'30.652
|1.634
|19
|Николя Латифи
|Williams
|23
|1'31.039
|2.021
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|20
|1'31.629
|2.611
|Полные результаты
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