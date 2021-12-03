Хэм стал быстрейшим в пятницу в Джидде, Леклер разбил машину

Лучшее время круга по итогам второй тренировки этапа Формулы 1 в Саудовской Аравии осталось за Льюисом Хэмилтоном. Он проехал трассу в Джидде за 1:29,018. Напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас уступил всего 0,061 секунды.

Третье время неожиданно показал Пьер Гасли, который проиграл лидеру всего 8 сотых секунды. Причем сделал это на уже использованных ранее шинах Soft.

Лидеры начали тренировку на шинах Medium, и с ними лучшее время осталось за гонщиками Mercedes: Макс Ферстаппен проиграл 0,27 секунды Хэмилтону и 0,21 Боттасу, став третьим.

Сменив резину на Soft, Ферстаппен улучшил, сократив отставание от Хэмилтона до 0,195 секунды, а вот гонщики Mercedes прибавлять не стали: Льюис, в частности, жаловался, что проехать быстрый круг ему мешает траффик. В итоге, после феноменального круга Гасли, Фестаппен остался четвертым.

Тренировка была остановлена за несколько минут до окончания положенного времени. Причиной стала авария Шарля Леклера, который не смог справиться с заносом и ударился о стену. Гонщик смог самостоятельно покинуть болид. Возобновлять заезд не стали.

Россиянин Никита Мазепин вновь остался последним в таблице с результатами тренировок. Он уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру чуть меньше секунды.

В отличие от утренней сессии, вторая тренировка прошла после захода солнца в температурных условиях, близких к ожидаемым в завтрашней квалификации и воскресной гонке.