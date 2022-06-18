Хэм разгромил болид Mercedes W13: Это худшая машина за всю карьеру

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Льюис Хэмилтон провел пятничные тренировки в Канаде на обновленном болиде Mercedes, где ему поставили новое днище, с которым тряска должна была стать меньше, а сцепление – выше. Но похоже от этого днища команда откажется, по крайней мере сам Хэмилтон остался им крайне недовольным.

После сессий на пресс-конференции он назвал свою машину «ужасной» и «худшей из всех, на чем он ездил в Монреале», а также заявил, что мучиться с ней ему, похоже, предстоит до конца сезона.

«Как обычно по пятницам, сегодня мы пробовали разные вещи, – начал семикратный чемпион. – Мне вот поставили новое днище, которое вообще не работает. На самом деле все, что бы мы не делали с машиной, пока ее только ухудшает. У моего напарника Джорджа Расселла были другие настройки, мы хотели понять, какие из низ лучше. Я с ним еще не говорил, но мой болид просто ужасен».

Напомним, что Расселл показал по итогам пятницы седьмое время, а Хэмилтон только 13-е, уступив напарнику 0,45 секунды с круга.

«Мы конечно продолжаем что-то пробовать, но, кажется, эта машина безнадежна и останется такой до конца сезона, – продолжил Хэмилтон. – Нужно на следующий год постараться построить что-то принципиально лучше.

Стоит мне зацепить поребрик, и болид просто взлетает. Она часто подпрыгивает, а приземляясь и обретая зацеп тут же меняет направление. Приходится постоянно болид «отлавливать», а то окажешься в стене.

Но на этой трассе не заезжать на поребрики невозможно. Я много раз тут выступал, но никогда не испытывал ничего подобного. Никогда я здесь не ездил на машине хуже, чем эта.

Конечно, я надеюсь, что за ночь механики смогут что-то улучшить. Но фундаментально машину не изменишь, так что завтра будет тяжело».