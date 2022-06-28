Хэм: Пусть Расселл, а не я испытывает новинки
Семикратный чемпион попросил команду быть консервативнее в стремлении сделать машину быстрее
С начала этого сезона команда Mercedes испытывает очевидные трудности со своими новыми болидами. При базовых настройках они проявляют излишнюю склонность к «козлению», при увеличении дорожного просвета теряют в скорости, а если победить «козление» за счет повышения жесткости подвески – пилоты начинают страдать от сильной тряски на неидеально ровных трассах.
В итоге только на автодромах с действительно ровным покрытием Mercedes оказываются сильны, но даже там уступают Red Bull и Ferrari.
При этом в команде сложилась традиция, что обновления, призванные решить проблему, в первую очередь получает Льюис Хэмилтон, а не его напарник Джордж Расселл. По иронии, это до сих пор играло против Хэмилтона, так как многие обновления не улучшали, а ухудшали болид.
Так в Канаде именно Хэмилтон получил новое днище. Однако после его провала в пятничной тренировке от новинки решили отказаться. В гонке же Льюис был куда сильнее.
«Может это Джордж будет участвовать во всех подобных экспериментах во второй половине сезона? – сказал Хэмилтон. – Наша команда пытается добиться прогресса. Но мне кажется, надо чуточку притормозить и не идти на рискованные эксперименты. Потому, что когда в пятницу все идет не так, то весь гоночный уик-энд оказывается испорчен».
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