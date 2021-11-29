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Формула 1 Новости

Хэм объяснил, почему не водит машину 2022 года в симуляторе

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, Редактор

По словам пилота Mercedes, болид еще далек от своего конечного вида, и тестировать там нечего

Хэм объяснил, почему не водит машину 2022 года в симуляторе

По ходу всего 2021 года команды Формулы 1 ведут работы над болидами следующего сезона, которые создаются по принципиально новым правилам. Многие гонщики уже смогли прокатиться на этой технике, правда не в живую, а на симуляторах своих команд.

Пока большинство впечатлений оказались негативными. Например, Пьер Гасли жаловался, что из-за увеличенного размера колес сильно ухудшилась обзорность.

Кто еще не садился за руль симулятора болида 2022 года, так это пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. И вот как он сам объясняет причины этого.

«Я пока не тестировал новый болид на симуляторе, я сейчас полностью сконцентрирован на машине этого поколения, – сказал Хэмилтон. – И с ней достаточно работы.

Но я нахожусь в постоянном контакте с командой. Даже сразу после гонок я говорю с ними о том, что там происходит, стараюсь следить за всем. Например, в этом году у меня наблюдаются проблемы с силовыми установками. И мне бы не хотелось, чтобы в следующем году они остались.

На больших встречах между гонками я говорю с главным инженером Эндрю Шовлиным, он делится собранной за неделю информацией. Мы обсуждаем с командой, какой будет аэродинамическая нагрузка спереди или сзади, какая посадочная высота меня ожидает, какие сложности возможно ждут меня в предстоящем сезоне.

Но пока при испытаниях в аэродинамической трубе мы наблюдаем столь стремительный прогресс, что никакого смысла в поездке на симуляторе нет. Она просто все еще находится в стадии разработки».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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