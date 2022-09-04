Хэм обматерил команду по радио. Вольф ответил, что все шло по плану

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Льюис Хэмилтон финишировал лишь четвертым в Гран При Нидерландов, хотя за несколько кругов до финиша оказался лидером гонки. Все дело в том, что лидировавший до этого Макс Ферстаппен воспользовался выездом пейс-кара и поставил свежий комплект шин Soft, но вернулся позади англичанина.

Также поступили и почти все остальные пилоты, включая напарника Хэмилтона по Mercedes Джорджа Расселла. Однако для Льюиса в команде решили оставить относительно старые Medium.

На рестарте Ферстаппен сразу обошел Хэмилтона, затем был вынужден пропустить и Расселла, а под конец еще и Шарля Леклера.

В переговорах с командой Хэмилтон не стал стесняться в выражениях.

Хэмилтон: Я просто не могу поверить, как вы парни вы***ли меня, не могу просто словами описать!

Гоночный инженер Хэмилтона Питер Боннингтон: Прости за случившееся, Льюис! Решение казалось правильным, но мы потом все еще раз проанализируем.

Глава Mercedes Тото Вольф: Прости, это не сработало. Мы поступили так, как планировали на утреннем обсуждении, мы рискнули и проиграли. Обсудим это лично в офисе.

Хэмилтон: Всем механикам: отлично поработали сегодня. Начало гонки было одним из лучших в этом году, так что спасибо, продолжаем работать. Все равно я сегодня заработал очки.

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