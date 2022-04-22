Хэм об обновлениях Mercedes: Принципиально это та же машина

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Первые три гонки Формулы 1 в сезоне 2022 года показали, что пока болиды Mercedes остаются третьими по скорости в чемпионате, существенно уступая Ferrari и Red Bull. Причем в паддоке все чаще можно услышать версию, что проблема лежит в фундаментальной плоскости, и чтобы прибавить, требуется переделка всего болида.

К этапу в Имоле Mercedes подготовила обновления, но принципиально они не решают всех проблем, предупредил пилот команды Льюис Хэмилтон.

«К сожалению, это принципиально все та же машина, – сказал Хэмилтон. – Я знаю, что на фабрике в минувшую Пасху все усердно трудились, но к сожалению речь идет лишь о небольших обновлениях. Так что сложно рассчитывать на прорыв, на что-то, что существенно изменит наше положение. Я могу лишь надеяться, что мы двигаемся верной дорогой.

Впереди еще много гонок. Вы видели в прошлом, что по ходу сезона всякое может случиться. Пока у нас еще есть время решить технические проблемы и высвободить потенциал наших болидов.

Я не математик и не умею считать шансы на победу в этом сезоне, но сделать это будет определенно непросто».