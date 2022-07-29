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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэм о Феттеле: Один из немногих, по кому буду скучать

Семикратный чемпион мира понадеялся на то, что навсегда сохранит дружбу с Себастьяном Феттелем

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Хэм о Феттеле: Один из немногих, по кому буду скучать
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Вчера Себастьян Феттель официально объявил, что в конце этого сезона он завершит карьеру в Формуле 1. Одним из тех, кого это решение расстроило, стал Льюис Хэмилтон, который долгое время был одним из главных соперников Феттеля: на двоих у этих гонщиков 11 чемпионских титулов.

«Я ждал этой новости, об этом было много слухов, но все же узнать официально – это другое, – сказал Хэмилтон. – И в первую очередь я был расстроен его уходом. А следом я стал вспоминать тот долгий путь, который мы прошли вместе.

На самом деле все время, что я занимаюсь гонками, я чувствую себя достаточно одиноким. И Себ – один из немногих, с кем мне не одиноко. Помню одну из первых наших совместных пресс-конференций на Гран-При Франции 2007 года и то, как много он тогда говорил. Я почувствовал, что он будет очень сильным пилотом.

Он добился очень многого, но никогда не ставил себя выше других. У него всегда была смелость отстаивать свои убеждения. Таких как он принято называть легендами, но мне никогда не нравилось это слово. Он просто один из величайших гонщиков. Нам нужно больше таких как он. Я расстроен, потому, что с его уходом пелотон обеднеет.

Но в то же время я вижу, сколько всего он делает за пределами гоночных трасс. И я надеюсь, что мы навсегда останемся друзьями и нас еще ждет много совместных дел.

Напомним, что сам Хэмилтон будучи на два с половиной года старше Феттеля, завершать карьеру пока не планирует. Впрочем, пример Фернандо Алонсо показывает, что в Формуле 1 можно быть быстрым и после 40 лет».

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