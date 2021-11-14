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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Хэм не в обиде на Макса за выезд с трассы. А у Вольфа иное мнение

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Главу Mercedes удивило решение судей не рассматривать инцидент в четвертом повороте

Хэм не в обиде на Макса за выезд с трассы. А у Вольфа иное мнение

После вторых пит-стопов Льюис Хэмилтон догнал и стал атаковать Макса Ферстаппена. Первую попытку он совершил на 48-м круге в 4-м повороте. Там Ферстаппен выехал очень широко, вынудив Хэмилтона свернуть за пределы трассы и выехал туда тоже.

Судьи начали рассмотрение инцидента, но вскоре пришли к выводу, что расследование не требуется. Услышав об этом по радио, Хэмилтон саркастично произнес «Ну конечно!», и спустя несколько кругов в том же месте совершил уже успешный обгон.

«Я пока не хочу в это вникать сейчас, мне нужно пересмотреть повтор, но мне кажется , это был гоночный инцидент, плотная борьба, – сказал Хэмилтон в эфире Sky F1. – В любом случае это уже не важно, так как я смог прорваться вперед».

Вслед за Хэмилтоном к ведущим подошел его босс, глава Mercedes Тото Вольф.

«Льюис отказывается комментировать, а я буду, – заявил Вольф. – Скажу так: сегодня мы видели потрясающую гонку. Борьбу двух великих пилотов, это было очень зрелищно. Я рад, что Льюис проявил мудрость и отрулил, я полностью его поддерживаю в этом.

Но то, что касается решения судей не расследовать инцидент, то я могу лишь сказать на это: «В смысле?». Они оба выехали за пределы трассы, Льюис уворачивался, и то, что он сам уехал шире, избегая контакта, говорит лишь о его мудрости».

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