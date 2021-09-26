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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэм не хотел менять шины ради Норриса. Но сменил ради Макса

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В Mercedes объяснили, почему Льюис послушал приказ из боксов только спустя один круг

Хэм не хотел менять шины ради Норриса. Но сменил ради Макса

За шесть кругов до финиша гонки Формулы 1 в Сочи, когда уже начинался дождь, команда Mercedes сменила шины со сликов на промежуточные на болиде Валттери Боттаса, а спустя круг позвала в боксы Льюиса Хэмилтона.

Однако Хэмилтон, преследовавший лидера гонки Ландо Норриса, проехал мимо заезда на пит-лейн и свернул туда только за четыре круга до финиша. Это все равно дало ему преимущество: дождь усилился и он с легкостью догнал и обогнал Норриса, который оставался на сликах и сменил шины двумя кругами позже.

Ни сам Хэмилтон, ни глава команды Тото Вольф не стали акцентировать внимание на том, зачем Льюису понадобился один лишний круг на сликах. И только главный инженер команды Эндрю Шовлин признался: убедить Хэмилтона сменить шины помог Макс Ферстаппен, который сделал это раньше и угрожал опередить Льюиса на финише.

«Мы старались зазвать его, – вспоминал Шовлин. – И главным аргументом было то, что Макс сменил шины. Тут Льюис уже понял, что мы знаем, что делаем. Даже если бы тем самым мы позволили Ландо победить, это бы имело смысл, к тому же мы видели, что дождь усилится.

Принять такое решение помог Валттери Боттас, а точнее тот факт, что перед началом дождя он ехал вне очковой зоны. Терять нам было нечего, и мы зазвали его в боксы одним из первых. И в итоге увидели, что промежуточные шины работают, что позволило с уверенностью позвать уже Льюиса. Опять же, он в тот момент не лидировал в гонке, так что мы не теряли первого места».

Шовлина также спросили о том, считает ли он Mercedes быстрейшей машиной этого уик-энда.

«Что касается скорости сегодня, то все немного сложно. Когда впереди никого нет, мы хороши. Но в грязном воздухе позади других машин мы, например, потеряли сегодня много времени преследуя McLaren. И не казались быстрыми. Бы примерно на уровне Red Bull по скорости, но сложно сказать, кто из нас быстрее. Хорошая новость в том, что на самых мягких шинах, которые ранее нам не подходили, мы теперь с легкостью можем показать хотя бы один лучший круг», – сказал главный инженер Mercedes.

В итоге Хэмилтон выиграл гонку, а Ферстаппен благодаря более ранней смене резины прорвался с седьмого места на второе.

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