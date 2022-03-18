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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэм избежал штрафа за пропуск награждения. Но он заплатит €50 000

Деньги, которые Льюис Хэмилтон назвал штрафом, в FIA посчитали благотворительностью

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Хэм избежал штрафа за пропуск награждения. Но он заплатит €50 000
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Сегодня в разговоре с журналистами Льюис Хэмилтон рассказал о вчерашней своей встрече с главой FIA Мохаммедом бин Сулайемом и упомянул, что за пропуск церимонии награждения FIA по итогам 2021 года ему назначат штраф. Теперь уже в FIA выпустили официальное сообщение со своей версией событий вчерашней встречи, которая немного отличается от версии Хэмилтона.

Во-первых, речь не о штрафе, а о том, что бин Сулайем согласился принять от Хэмилтона для Федерации добровольное пожертвование в размере 50 тысяч евро. Как и говорил сам гонщик, эти деньги будут потрачены на помощь молодежи из неблагополучных семей для продвижения в автоспорте.

Во-вторых, собственно за пропуск церемонии бин Сулайем лично вынес Хэмилтону предупреждение о том, что повторения подобного недопустимо. Таким образом, весь инцидент может считаться официально исчерпанным.

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