Хэм и Макс обменялись шутками о запрещенном интимном пирсинге

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Вчера Международная автомобильная федерация FIA неожиданно напомнила пилотам Формулы 1 о том, что садиться в болиды с украшениями на теле запрещено. Имелись в виду цепочки на шее или браслеты, с которыми пилоты были замечены в паддоке.

На пресс-конференции в четверг вечером с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена гонщиков об этом спросили. В целом они высказали недоумение, заявив, что всегда знали о запрете и не видят причин для напоминания. Но не обошлось и без шуток.

«Ну, у меня есть пирсинг, который просто так не снимешь, – сказал Хэмилтон. – К счастью, не многие об этом знают… да шучу я».

Далее тот же вопрос адресовали Ферстаппену, но Хэмилтон подключился к диалогу.

Ферстаппен: Украшения только утяжеляют меня, так что я их за рулем не использую

Хэмилтон: Да ладно, мужик, я знаю, что у тебя соски проколоты.

Ферстаппен: Хочешь увидеть их снова?

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