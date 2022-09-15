Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Чемпион мира по автогонкам в классе Формула Е Ник де Врис в минувший уик-энд неожиданно дебютировал в Формуле 1, заменив Алекса Элбона, у которого случился приступ аппендицита.

Де Врис блестяще провел Гран При, заработав два очка при том, что двое основных пилотов Williams на двоих с начала сезона заработали только три очка. После этого в паддоке усилились разговоры о том, что 27-летний голландец вообще-то заслуживает места в основном составе Формулы 1.

Поддержал эту идею и самый титулованный из действующих пилотов, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

«Ник очень талантливый пилот, – заявил Хэмилтон. – Я знаю его с очень раннего возраста. Когда я выступал за McLaren, мой отец пытался помочь ему попасть в Формулу 1.

Он очень важен для нашей команды Mercedes. Он проделывает колоссальную работу на симуляторе, и еще важнее, что у него всегда хорошее настроение. Я был так рад узнать, что в минувший уик-энд он проведет гонку в Формуле 1. По моему мнению, он заслуживает места в чемпионате».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь