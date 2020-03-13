Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
Спортивный советник Red Bull предположил, что чемпионат начнется только летом, зато традиционного перерыва в августе не будет
Отмена Гран При Австралии является лишь первым шагом к полному изменению расписания сезона, уверены в команде Red Bull.
Выступая перед немецкими СМИ, советник команды Хельмут Марко заявил: «Полагаю, что гонок Формулы 1 не будет до июня, первым пройдет Гран При в Баку. Расписание будет пересмотрено, некоторые этапы перенесут на время традиционного перерыва в августе».
Примерно ту же точку зрения высказал глава команды Кристиан Хорнер: «Это все требует подтверждения, но мне сложно представить, как команды поедут в Бахрейн. Так что ждем переносов гонок. Я уверен, что руководство чемпионата рассмотрит ситуацию со всех углов. Они лучше нас знают ситуацию касательно ранних европейских гонок, Вьетнама и прочего. Но невозможно себе представить, чтобы что-то не отложили».
Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Дополнительная информация: Люк Смит
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
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