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Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку

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Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
Автор:
, Редактор
13 мар. 2020 г., 00:52

Спортивный советник Red Bull предположил, что чемпионат начнется только летом, зато традиционного перерыва в августе не будет

Отмена Гран При Австралии является лишь первым шагом к полному изменению расписания сезона, уверены в команде Red Bull.

Выступая перед немецкими СМИ, советник команды Хельмут Марко заявил: «Полагаю, что гонок Формулы 1 не будет до июня, первым пройдет Гран При в Баку. Расписание будет пересмотрено, некоторые этапы перенесут на время традиционного перерыва в августе».

Примерно ту же точку зрения высказал глава команды Кристиан Хорнер: «Это все требует подтверждения, но мне сложно представить, как команды поедут в Бахрейн. Так что ждем переносов гонок. Я уверен, что руководство чемпионата рассмотрит ситуацию со всех углов. Они лучше нас знают ситуацию касательно ранних европейских гонок, Вьетнама и прочего. Но невозможно себе представить, чтобы что-то не отложили».

Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Сергей Иванов

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Источник Motorsport.com: Гран При Австралии будет отменен

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