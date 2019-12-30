Хардкорный тест: как хорошо вы следили за гонками в 2019 году
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Можете ли вы считать себя настоящим знатоком автоспорта, если речь идет о сезоне 2019 года? Давайте проверим.
Мы собрали 50 вопросов – от простых до чертовски сложных. Гоночные серии затронуты самые разные – от Формулы 1 и WTCR до Формулы Е и британского туринга с австралийским Supercars.
Некоторым тест может показаться неоправданно сложным. Если и так, то мы надеемся, что это пробудит в вас интерес к не самым банальным гоночным категориям в мире.
Над тестом работали: Джек Беньон, Джей Боксолл-Легг, Джек Козенс, Льюис Дункан, Том Эррингтон, Алекс Калинаукас, Мэтт Кью, Скотт Митчелл, Джеймс Ньюболд и Денис Буденков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E , MotoGP , Другие Формулы , WRC , Super Formula , WTCR
|Автор
|Денис Буденков
Хардкорный тест: как хорошо вы следили за гонками в 2019 году
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12 мар. - 15 мар.
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