Хардкорный тест: как хорошо вы следили за гонками в 2019 году

Мы собрали 50 вопросов – от простых до чертовски сложных. Гоночные серии затронуты самые разные – от Формулы 1 и WTCR до Формулы Е и британского туринга с австралийским Supercars.

Некоторым тест может показаться неоправданно сложным. Если и так, то мы надеемся, что это пробудит в вас интерес к не самым банальным гоночным категориям в мире.

Над тестом работали: Джек Беньон, Джей Боксолл-Легг, Джек Козенс, Льюис Дункан, Том Эррингтон, Алекс Калинаукас, Мэтт Кью, Скотт Митчелл, Джеймс Ньюболд и Денис Буденков.