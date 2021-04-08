Талант Нико Хюлькенберга в юные годы не вызывал сомнений – он стал чемпионом во всех сериях, где выходил на старт – в том числе переиграл Виталия Петрова в GP2.

Уже попав в Формулу 1, немец так и не получил за всю карьеру достаточно быстрой машины, потому за 179 гонок не сумел хотя бы раз подняться на призовой пьедестал.

Но его история могла получиться совсем другой, если бы в юные годы немец получил поддержку Red Bull. Подробностями этой истории Нико поделился в эфире ServusTV, где он в нынешнем сезоне дебютировал в качестве комментатора.

По словам Хюлькенберга, он подготовил резюме, где написал о своих достижениях – и передал его главе Red Bull Junior Хельмуту Марко. Однако тот «не впечатлился» этой заявкой.

Как рассказал сам Марко, дело было вовсе не в гоночных возможностях Нико. Резюме оказалось подготовленным небрежно и неряшливо – и для австрийца этого оказалось достаточно.

«Когда я сам представляю себя или подаю какую-то заявку, то совершенно очевидно, что готовлю все документы как можно лучше», – рассказал Марко в недавнем интервью на Youtube-канале Formel1.de.

Он добавил, что по выступлениям в картинге Хюлькенберг запомнился ему «парнем с ленцой», и потому неаккуратного резюме хватило для принятия решения. Кроме того, гоночный советник Red Bull вспомнил, что в описываемый период у Нико был «какой-то странный менеджер».

«Впрочем, всё это уже история, – отметил австриец. – Сейчас он отлично показывает себя в качестве комментатора. Также он запасной гонщик Aston Martin и Mercedes – и, возможно, проболтается в эфире об особенностях этих машин, что мы сможем использовать себе во благо.

К слову, болельщики отлично приняли его комментарии. Сам я, правда, пока не смог с ними познакомиться, но цифры зрительской аудитории просто прекрасные».