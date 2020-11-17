Хюлькенберг объявил о контракте с Red Bull. Но в шутку

Объявление о приглашении в прямой эфир Нико Хюлькенберга многие сочли намеком на объявление о его переходе в Red Bull Racing – тем более, что глава команды Кристиан Хорнер прямо говорил ранее о такой возможности.

Ведущий программы, которая снимается в «Ангаре 7», сразу спросил Нико, действительно ли в 2021 году он станет напарником Макса Ферстаппена.

Хюлькенберг ответил: «Да, мы только что подписали соглашение». Но после короткой паузы, довольный достигнутым эффектом, добавил с широкой улыбкой: «Соглашение о ссуде для покупки нового дома».

«Пока рассказать нечего, – ответил он уже серьезно. – Все очень спокойно. Слухи поутихли, но думаю, до финального ответа еще надо подождать какое-то время».

Немец добавил, что готов ждать и не собирается торопить команду: «Пусть все идет своим чередом, я спокоен. Ситуация не в моих руках. Я просто остаюсь в режиме ожидания. Хотя, конечно, очень рассчитываю получить шанс.

С желанием и мотивацией у меня полный порядок. Надо просто набраться терпения, пока не будет принято окончательное решение».

Хюлькенберг рассказал, что поддерживает контакты с ключевыми фигурами паддока, но уже не столь активно, поскольку большинство вакансий уже закрыто.

«У меня было два шанса показать себя, и я постарался использовать их как можно лучше, – объяснил он, имея в виду замены пилотов Racing Point. – Сейчас многие карты уже перевернуты, потому я не так активно вовлечен во все это. И хотя, конечно, контактирую с теми, кто принимает решение – но уже не каждый день и даже не каждую неделю».

Гонщик добавил, что по-прежнему готов прийти на замену кому-то из коллег, если возникнет необходимость по ходу трех финальных Гран При, но не ждет ничего заранее.

«Если это случится, то все равно неожиданно, – объяснил он. – Именно так было оба последних раза. Я не ожидаю, что кто-то будет выбывать из строя каждый уик-энд, но такое возможно. Все знают, какая сейчас непредсказуемая ситуация. Так что я просто сохраняю полную готовность».

Сезон Ф1 завершится гонками в Бахрейне и Абу-Даби в конце ноября и первой половине декабря.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль