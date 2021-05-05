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Формула 1 Новость

«Так Льюиса не обогнать». Хаккинен предостерег Ферстаппена от новых ошибок

По мнению двукратного чемпиона мира, Макс сможет претендовать на титул, лишь безупречно проводя каждый Гран При

«Так Льюиса не обогнать». Хаккинен предостерег Ферстаппена от новых ошибок

Недавний уик-энд в Портимане завершился в пользу Льюиса Хэмилтона, который в общем зачете довел преимущество над Максом Ферстаппеном до восьми очков. 

Результат мог получиться иным, если бы в Алгарве пилот Red Bull лучше использовал свои шансы: в субботу он выехал за белую линию по ходу быстрого круга в квалификации, потеряв потенциальный поул, а в воскресенью по этой же причине упустил бонусный балл за лучшее время круга в гонке. 

Можно вспомнить и недавний Гран При Бахрейна, где Макс также нарушил правило белой линии, когда вел спор с Хэмилтоном за победу. 

Обладатель двух титулов чемпиона Ф1 Мика Хаккинен отметил, что для голландца такое количество помарок является недопустимым, если он всерьез нацеливается на поединок с Льюисом за звание сильнейшего. 

«Огорчает, сколько у Макса штрафов за нарушение границ трассы, – написал Мика в своей колонке для Unibet. – Он должен был побеждать в Бахрейне, а в Португалии мог взять поул и показать лучшее время круга. 

Но каждый раз в какой-то точке трассы он выезжал с нее всеми четырьмя колесами. Такое случается, но подобные небольшие ошибки непозволительны. Чтобы побить Льюиса, Максу надо безупречно справляться с работой каждый уик-энд».  

Финн добавил, что нынешний Хэмилтон особенно силен, потому что напряженная борьба придает семикратному чемпиону дополнительной мотивации – с которой у него могли бы возникнуть проблемы с случае безоговорочного доминирования.

«Льюису потребовалось всего семь кругов, чтобы вернуть позицию, проигранную Максу [на рестарте], – объяснил Мика. – Потом он бросился за Валттери [Боттасом] и к 20-му кругу вышел в лидеры. Льюису нравится такой вызов.

В Red Bull и Honda проделали невероятную работу, но в Mercedes смогли быстро обрести силу после не самого лучшего старта сезона. Одна из их сильных сторон в умении мгновенно реагировать.

И хотя, как мне кажется, трасса в Портимане действительно подходила их машине чуть лучше, чем Red Bull, Льюиса и Валттери поддерживает потрясающая техническая бригада».

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Говоря о борьбе позади двух фаворитов. Хаккинен выделил выступления гонщика McLaren Ландо Норриса. 

«Он закончил все три гонки в пятерке сильнейших, – сказал 52-летний экс-пилот. – Это очень впечатляет, особенно в сравнении с выступлениями его напарника Даниэля Риккардо. 

Норрис занимает третье место в зачете пилотов, а McLaren опережает Ferrari в споре за третью строчку Кубка конструкторов – такое впечатляет. Это одна из главных тем нынешнего сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мика Хаккинен , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен

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