Недавний уик-энд в Портимане завершился в пользу Льюиса Хэмилтона, который в общем зачете довел преимущество над Максом Ферстаппеном до восьми очков.

Результат мог получиться иным, если бы в Алгарве пилот Red Bull лучше использовал свои шансы: в субботу он выехал за белую линию по ходу быстрого круга в квалификации, потеряв потенциальный поул, а в воскресенью по этой же причине упустил бонусный балл за лучшее время круга в гонке.

Можно вспомнить и недавний Гран При Бахрейна, где Макс также нарушил правило белой линии, когда вел спор с Хэмилтоном за победу.

Обладатель двух титулов чемпиона Ф1 Мика Хаккинен отметил, что для голландца такое количество помарок является недопустимым, если он всерьез нацеливается на поединок с Льюисом за звание сильнейшего.

«Огорчает, сколько у Макса штрафов за нарушение границ трассы, – написал Мика в своей колонке для Unibet. – Он должен был побеждать в Бахрейне, а в Португалии мог взять поул и показать лучшее время круга.

Но каждый раз в какой-то точке трассы он выезжал с нее всеми четырьмя колесами. Такое случается, но подобные небольшие ошибки непозволительны. Чтобы побить Льюиса, Максу надо безупречно справляться с работой каждый уик-энд».

Финн добавил, что нынешний Хэмилтон особенно силен, потому что напряженная борьба придает семикратному чемпиону дополнительной мотивации – с которой у него могли бы возникнуть проблемы с случае безоговорочного доминирования.

«Льюису потребовалось всего семь кругов, чтобы вернуть позицию, проигранную Максу [на рестарте], – объяснил Мика. – Потом он бросился за Валттери [Боттасом] и к 20-му кругу вышел в лидеры. Льюису нравится такой вызов.

В Red Bull и Honda проделали невероятную работу, но в Mercedes смогли быстро обрести силу после не самого лучшего старта сезона. Одна из их сильных сторон в умении мгновенно реагировать.

И хотя, как мне кажется, трасса в Портимане действительно подходила их машине чуть лучше, чем Red Bull, Льюиса и Валттери поддерживает потрясающая техническая бригада».

Говоря о борьбе позади двух фаворитов. Хаккинен выделил выступления гонщика McLaren Ландо Норриса.

«Он закончил все три гонки в пятерке сильнейших, – сказал 52-летний экс-пилот. – Это очень впечатляет, особенно в сравнении с выступлениями его напарника Даниэля Риккардо.

Норрис занимает третье место в зачете пилотов, а McLaren опережает Ferrari в споре за третью строчку Кубка конструкторов – такое впечатляет. Это одна из главных тем нынешнего сезона».