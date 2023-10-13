Хаккинен взялся помочь индийскому пилоту попасть в Ф1

Цель этого проекта Мика Хаккинен обозначил вполне четко: «Мы нацеливаемся на Формулу 1».

Ранее финский гонщик помогал карьере своего соотечественника Валттери Боттаса, а теперь решил поделиться своим опытом еще с одним молодым пилотом. Хорошо известно, что помощь такого наставника очень полезна для тех, кто только начинает карьеру на серьезном уровне – это касается расстановки акцентов по ходу уик-энда, коммуникаций, а также деловых вопросов.

Куш Майни хорошо стартовал в нынешнем сезоне Ф2, поднялся на подиум в Мельбурне и после четырех этапов входил в пятерку лидеров сезона. Но затем результаты индийца снизились, и сейчас гонщик занимает десятое место в таблице. Его программа на 2024 год уже известна – это продолжение выступлений в Формуле 2.

«Думаю, работа с Микой позволит с нового сезона сделать мой подход и подход моей команды более структурированными, – сказал Майни. – Тебе нужен отдельный тренер, который занимается питанием, и специалист-психолог. Благодаря Мике я смогу сконцентрироваться на единственно важном – работе пилота.

Если он поверил, что я смогу оказаться в Формуле 1 – значит, последние 15 лет мы работали не напрасно. Это невероятный козырь в нашем арсенале, когда тебя поддерживает Мика Хаккинен».

Подиум: Куш Майни, Campos Racing Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Сам финский чемпион объяснил, что не станет учить гонщика, как проходить повороты.

«Я даже не собираюсь совать свой нос в это дело, – объяснил он. – Но у меня есть большой опыт работы с Валттери Боттасом. Я следил, как он совершенствовался.

Присмотревшись к Кушу, я увидел его способности и талант. Нас ждет очень интересное приключение, чтобы сделать его настоящим профессионалом. Целью остается Формула 1, но нельзя забывать и про его нынешние выступления в Ф2».

Финал сезона молодежной серии пройдет в конце ноября в Абу-Даби.