Хаккинен взялся помочь индийскому пилоту попасть в Ф1
Двукратный чемпион мира взял под опеку 23-летнего Куша Майни, который сейчас выступает в Формуле 2
Цель этого проекта Мика Хаккинен обозначил вполне четко: «Мы нацеливаемся на Формулу 1».
Ранее финский гонщик помогал карьере своего соотечественника Валттери Боттаса, а теперь решил поделиться своим опытом еще с одним молодым пилотом. Хорошо известно, что помощь такого наставника очень полезна для тех, кто только начинает карьеру на серьезном уровне – это касается расстановки акцентов по ходу уик-энда, коммуникаций, а также деловых вопросов.
Куш Майни хорошо стартовал в нынешнем сезоне Ф2, поднялся на подиум в Мельбурне и после четырех этапов входил в пятерку лидеров сезона. Но затем результаты индийца снизились, и сейчас гонщик занимает десятое место в таблице. Его программа на 2024 год уже известна – это продолжение выступлений в Формуле 2.
«Думаю, работа с Микой позволит с нового сезона сделать мой подход и подход моей команды более структурированными, – сказал Майни. – Тебе нужен отдельный тренер, который занимается питанием, и специалист-психолог. Благодаря Мике я смогу сконцентрироваться на единственно важном – работе пилота.
Если он поверил, что я смогу оказаться в Формуле 1 – значит, последние 15 лет мы работали не напрасно. Это невероятный козырь в нашем арсенале, когда тебя поддерживает Мика Хаккинен».
Подиум: Куш Майни, Campos Racing
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Сам финский чемпион объяснил, что не станет учить гонщика, как проходить повороты.
«Я даже не собираюсь совать свой нос в это дело, – объяснил он. – Но у меня есть большой опыт работы с Валттери Боттасом. Я следил, как он совершенствовался.
Присмотревшись к Кушу, я увидел его способности и талант. Нас ждет очень интересное приключение, чтобы сделать его настоящим профессионалом. Целью остается Формула 1, но нельзя забывать и про его нынешние выступления в Ф2».
Финал сезона молодежной серии пройдет в конце ноября в Абу-Даби.
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Самое важное:
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды
Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды
«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал
«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал «Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.