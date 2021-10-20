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Формула 1 Новости

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса

Автор:
, редактор Ф1

Речь не об Alfa Romeo в Формуле 1 – два финна вместе выступят за национальную сборную в Гонке чемпионов

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен пополнил список участников зимних шоу-соревнований, которые пройдут в Швеции 5-6 февраля – они впервые состоятся не на стадионе, а не снегу и льду.

Ранее о своем желании выйти на старт уже объявил Валттери Боттас – а теперь стало известно, кто станет его напарником по сборной Финляндии в Кубке наций.

Для Хаккинена это будут первые соревнования с 2019 года, когда он проехал «10 часов Сузуки» на технике GT3.

«Я очень рад вернуться за руль и наконец-то выступить в Гонке чемпионов, – сказал 53-летний финн. – Это будет очень сильно отличаться от Формулы 1, но я люблю соперничество, а гоняться по снегу и льду всегда очень интересно.  

Мне нужно будет хорошенько потренироваться в северной Финляднии, чтобы подготовиться к соревнованиям. Мы с Валттери постараемся одержать победу – надеюсь, поддержать нас приедет много болельщиков». 

Ранее об участии в Гонке чемпионов уже объявили многие скандинавские звезды автоспорта: девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен, трехкратный чемпион WRX Йохан Кристоффенссон, победитель WRC Петтер Сольберг и его сын Оливер. 

Заезды ROC пройдут в курортном местечке Пите Хавсбад на балтийском побережье.

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