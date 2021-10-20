Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса
Речь не об Alfa Romeo в Формуле 1 – два финна вместе выступят за национальную сборную в Гонке чемпионов
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен пополнил список участников зимних шоу-соревнований, которые пройдут в Швеции 5-6 февраля – они впервые состоятся не на стадионе, а не снегу и льду.
Ранее о своем желании выйти на старт уже объявил Валттери Боттас – а теперь стало известно, кто станет его напарником по сборной Финляндии в Кубке наций.
Для Хаккинена это будут первые соревнования с 2019 года, когда он проехал «10 часов Сузуки» на технике GT3.
«Я очень рад вернуться за руль и наконец-то выступить в Гонке чемпионов, – сказал 53-летний финн. – Это будет очень сильно отличаться от Формулы 1, но я люблю соперничество, а гоняться по снегу и льду всегда очень интересно.
Мне нужно будет хорошенько потренироваться в северной Финляднии, чтобы подготовиться к соревнованиям. Мы с Валттери постараемся одержать победу – надеюсь, поддержать нас приедет много болельщиков».
Ранее об участии в Гонке чемпионов уже объявили многие скандинавские звезды автоспорта: девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен, трехкратный чемпион WRX Йохан Кристоффенссон, победитель WRC Петтер Сольберг и его сын Оливер.
Заезды ROC пройдут в курортном местечке Пите Хавсбад на балтийском побережье.
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