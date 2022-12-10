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Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом

Двукратный чемпион мира отметил, что помимо навыков и умений в Формуле 1 очень важна энергетика. А с этим у более взрослых гонщиков не все так просто

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом
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После пяти лет, когда Валттери Боттас оставался в Mercedes «ведомым» при Льюисе Хэмилтоне и лишь в отдельных гонках по-настоящему конкурировал со звездным партнером по команде, в Брэкли пришел молодой Джордж Расселл. 

В первой половине его дебютного сезона, когда надо было срочно исправлять неудачную машину W13, основной объем тестовой работы лег на Льюиса, что позволило Джорджу выступать в гонках лучше партнера по команде. 

К лету ситуация выровнялась, Хэмилтон стал чаще финишировать выше напарника, однако осенью единственную победу в сезоне Mercedes принес именно Расселл. Он же оказался выше в итоговой таблице: на четвертой строчке с 275 очками против шестой позиции и 240 баллов у семикратного чемпиона. 

По мнению обладателя двух титулов в Ф1, в 2023-м году Джордж станет еще сильнее, и Хэмилтону надо что-то придумывать, чтобы не остаться проигравшим. 

«Несмотря на сложности Mercedes, Джордж сильно начал сезон, – объяснил финн в своем блоге для Unibet. – И это стало звоночком для такого великого чемпиона, как Льюис. Нет сомнений, что про себя он думал: "Нельзя допустить, чтобы этот молодой парень продолжал обгонять меня. Невозможно, чтобы новичок постоянно объезжал семикратного чемпиона. Я должен нажать газ до отказа". 

Но дело в том, что атаковать изо всех сил можно только ценой большой потери энергии. Для этого нужно многое приносить в жертву, и ты начинаешь быстро уставать». 

Мика продолжил: «Расселл продолжал стабильно приносить результат. В Бразилии он выиграл не только главную гонку, но и спринт – так что всего одержал в 2023-м две победы. И очков по ходу сезона он заработал больше, чем Хэмилтон. 

Кому-то покажется, что это не так важно, ведь речь шла вовсе не о борьбе за титул. Но для самой команды это имеет большое значение. Как говорят, счет на табло – и с этим уже ничего не поделать. Джордж отлично справился с работой.

Кроме того, такой сезон позволил ему обрести уверенность в своих силах. Он и так был хорош, а теперь стал еще лучше. И в новом сезоне, я уверен, будет очень быстр». 

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