Хаккинен упрекнул Red Bull и предсказал победы Mercedes

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Гран При Испании получился триумфальным для Red Bull: гонщики команды сделали победный дубль, что позволило опередить соперников из Ferrari в обоих зачетах чемпионата.

Однако сильнейший пилот Ф1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен отметил, что внутри самой команды этот этап не обошелся без противоречий. 53-летний финн уверен, что тактика Серхио Переса была более верной, и без приказов с мостика именно он должен был стоять в воскресенье на вершине подиума.

«Команда отлично справилась с работой и обеспечила Максу тактику, позволившую победить, – написал Мика в своей колонке для Unibet. – Это было особенно важно после отказа DRS, когда стало ясно, что нужно переходить на сценарий с тремя пит-стопами. Они знали, что без этого техническая неполадка не позволит Максу выйти вперед.

Штаб Red Bull сделал все возможное для победы Макса, так как сейчас в чемпионате имеет значение каждое очко. Они хотят завоевать титулы, а Серхио показал себя командным игроком, пусть даже ему было невероятно сложно уступить победу напарнику».

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстапен, Red Bull Racing RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также Хаккинен увидел в Барселоне признаки будущих побед Mercedes. Технические новинки в значительной мере избавили машину W13 от вертикальной раскачки, что позволило Джорджу Расселлу финишировать третьим, а Льюису Хэмилтону пробиться после аварии в дебюте с предпоследнего места на четвертое.

«В Mercedes показали, что умеют работать по-настоящему упорно, – написал Мика. – Они избавили машину от проблемы, которая стоила большой потери скорости на пяти первых Гран При. Уже в пятницу было видно, что они стали сильнее, а к субботе и воскресенью им удалось продвинуться еще дальше вперед.

В гоночной конфигурации Mercedes смотрелась очень здорово. По лучшему времени круга Льюис и Джордж стали вторым и третьим.

Все видели, как Джордж защищался от атак пилотов Red Bull. А прорыв Льюиса был просто классным. Казалось, что после столкновения с Магнуссеном все было потеряно, но ни он, ни команда не опустили рук. Если бы не утечка воды в самом конце, он бы финишировал четвертым».

Экс-пилот добавил: «Сейчас три команды всерьез сражаются за места на подиуме. Вопрос в том, как скоро Mercedes сделает следующий шаг вперед и начнет оспаривать победы. А в том, что это случится, у меня нет никаких сомнений».

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Наконец, Мика высказался по поводу схода Шарля Леклера, который уверенно возглавлял гонку. Эта история напомнила победителю 20 Гран При эпизод из собственной карьеры. На той же трассе в Барселоне в гонке 2001 года Хаккинен тоже стал жертвой поломки, занимая первую позицию.

«Разница была только в том, что мой сход произошел на самом последнем круге, когда я опережал Михаэля Шумахера на 42 секунды, – вспомнил гонщик. – Из-за отказа гидравлики у меня заблокировалось сцепление. Это было невероятно досадно, я ужасно жалел, что у нас в моторхоуме нет боксерской груши.

Думаю, Шарль испытал то же самое. Но также он знает, что его эмоции разделяет вся команда. И было очень приятно видеть, как он благодарит механиков за преданность делу».

Финн добавил: «Сейчас Ferrari надо отыгрываться. В Монако их машина должна быть максимально надежной. Команду ждет очень непростое сражение с Red Bull и Mercedes, но для болельщиков это потрясающий сценарий».