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Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами

По мнению финского чемпиона мира, поул в этот уик-энд возьмет Шарль Леклер, но гонка вновь останется за Red Bull

Бьорн Смит
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Шлемы Шарля Леклера, Scuderia Ferrari, третье место, Серхио Переса, Red Bull Racing, победитель гонки, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место

В нынешнем сезоне из пяти гоночных заездов – включая спринт в Баку – пилоты Red Bull стали сильнейшими во всех пяти. А вот серия поулов команды из Милтон-Кинса прервалась – обе квалификации в столице Азербайджана остались за Шарлем Леклером из Ferrari. 

После слабого старта сезона Скудерия понемногу прибавляет – и в этот уик-энд в Баку ее лидер Шарль Леклер вновь будет стартовать первым. Такой прогноз сделал сильнейший пилот Ф1 1998-99 годов Мика Хаккинен.

«В Баку мы увидели, что Шарль вернулся в свою наилучшую форму, – рассказал финн в своем блоге для Unibet в преддверии Гран При Майами. – Он фантастически провел квалификации, и хотя не смог сдержать Red Bull в гонке, подиум явно вернул ему позитивный настрой. 

Год назад Ferrari в полном составе стартовала в Майами с первого ряда. Думаю, в этом году мы тоже увидим на первой стартовой позиции алую машину. Однако в гонке, как мне видится, у них не найдется, чем ответить Red Bull».

Однако назвать победившую команду для полного прогноза сейчас мало. После сильного старта сезона Серхио Перес недвусмысленно дал понять, что готов бросить вызов Максу Ферстаппену в споре за титул. 

«Год назад в Майами выиграл Макс, – продолжил Хаккинен. – Я думаю, что он станет сильнейшим и в этот раз, если только что-то не собьет его с ритма. Что-то, связанное с Пересом. 

Если Серхио победит в воскресенье, для него это станет шестой подряд победой на городской трассе. Более того, после этого он выйдет в лидеры чемпионата. И это, несомненно, станет сенсацией».

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