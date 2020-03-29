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Формула 1 / Гран При Австралии / Избранное

Хаккинен рассказал о своем худшем дне в Формуле 1

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Автор:
, главный редактор (Global)
29 мар. 2020 г., 10:00

Гран При Австралии ‘95 мог стать поворотным моментом в жизни Мики Хаккинена. В этой гонке финн попал в серьезную аварию и чудом выжил. В документальном фильме «Герои» чемпион Формулы 1 рассказал свою историю

10 ноября 1995 года. Этот день навсегда запомнился Мике Хаккинену и его болельщикам. В пятничной квалификации Гран При Австралии на уличной трассе в Аделаиде финский пилот попал в аварию, которая едва не стоила ему жизни. В документальном фильме «Герои» Хаккинен рассказал, как все происходило.

«Я ехал на полной скорости по длинной прямой, газ в пол, – говорит Хаккинен. – И аккурат на входе в повороте моя шина быстро потеряла давление. Она не взорвалась, нет – она просто сделала пфффф и резко выпустила воздух.

Автомобиль тут же начал скрести днищем по асфальту. Я мгновенно потерял контроль над машиной. А на выходе из поворота был большущий поребрик. Я налетел на этот поребрик и автомобиль насколько раз подпрыгнул. В результате я врезался в барьер боковой частью машины».

Авария произошла в повороте Брюери Бенд – самом быстром вираже в Аделаиде. В этом месте болиды ехали на скорости 190 км/ч. От удара шлем Хаккинена ударился о стенку кокпита: удар привел к травме черепа. Прямо на трассе врачи провели Мике трахеотомию – считается, что экстренная процедура спасла гонщику жизнь. А затем финна доставили в больницу. В коме.

«Пару дней я провел в коме. А когда очнулся, был в ужасе от того, что произошло, – рассказывает Хаккинен в фильме. – Выяснилось, что я ударился головой так сильно, что потерял способность контролировать половину лица. Мои нервы оказались повреждены – и чтобы заснуть, мне приходилось обматывать незакрывающийся глаз. Я мог закрыть его только принудительно.

А дальше врачи начали проверять, не утратил ли я ощущение вкуса и запаха. В общей сложности я провел в австралийской больнице 5 недель». 

Мика Хаккинен, Фелипе Масса, Том Кристенсен и Мишель Мутон

Мика Хаккинен, Фелипе Масса, Том Кристенсен и Мишель Мутон

Фото: Motorsport.com

После выхода фильма Мика Хаккинен дал интервью журналу GP Racing, ранее известному как F1 Racing. В этом интервью чемпиону мира задали вопрос о том, не почувствовал ли он себя медленнее после той аварии.

«Не думаю, что без аварии я был бы быстрее, – ответил Хаккинен. – Но моя карьера в гонках могла бы продлиться дольше.

Тот вылет повлиял на меня. Благодаря ему я понял, что как только я выиграю свои чемпионские титулы, то вряд ли захочу испытывать свою удачу после этого. Подобная авария могла произойти в любой момент – опасность никуда не делать из автоспорта».

Узнайте больше о фильме:

«Героев» можно посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас. Этот фильм снял Маниш Панди: поклонникам автоспорта он известен как автор сценария документальной ленты «Сенна».

Участниками 111-минутных «Героев» стали знаменитые пилоты из разных гоночных дисциплин: вместе с Микой Хаккиненом в съемках участвовали вице-чемпион Формулы 1 Фелипе Масса, вице-чемпионка мира по ралли Мишель Мутон и девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен. 

Для того, чтобы посмотреть фильм «Герои» в хорошем качестве, оформите подписку на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Аделаида
Пилоты Мика Хаккинен
Автор Чарльз Брэдли

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