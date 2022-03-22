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Прошлым летом, когда Mercedes выбирала себе гонщика на нынешний сезон, на кандидатуре Валттери Боттаса едва ли не больше всех настаивал Льюис Хэмилтон. Британец и финн провели вместе пять сезонов, и все это время между ними существовала четкая субординация, что очень устраивало Льюиса. При этом Валттери оставался командным игроком и вносил важный вклад в завоевание Кубка конструкторов, изредка поднимаясь на вершину подиума.

Однако в итоге большие боссы предпочли уволить Боттаса и взять на его место молодого Джорджа Расселла. На первом этапе в Бахрейне тот не смог составить Хэмилтону конкуренции после ошибки команды в квалификации. Всю гонку Джордж оставался позади – к моменту выезда машины безопасности он отставал от напарника уже на 15 секунд.

Несмотря на это, сильнейший пилот Формулы 1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен считает, что изменения в составе команды помешают Хэмилтону.

«По своему опыту я могу сказать, что Льюис весьма сильно подвержен эмоциям, – рассказал финн в видеоблоге для Unibet. – Он реагирует на них. Когда в команде был Валттери, все работало отлично. Но Расселл не будет оказывать ему той же поддержки. И эффективность командной работы резко снизится. Именно это вызывает у Льюиса раздражение».

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Говоря о других участниках чемпионата, Хаккинен выделил Макса Ферстаппена. По мнению Мики, завоевание чемпионского титула позитивно сказалось на голландце и добавило ему уверенности в своих силах.

«Не сомневаюсь, что он стал еще быстрее, – сказал Мика. – Я знаю по себе, что титул позволяет сбросить с времени круга лишние две десятых. Звучит нереально, но все дело тут в уверенности. Ты начинаешь ехать точнее, чем прежде.

Ты просто выжимаешь из машины полную скорость и понимаешь, как совершить по-настоящему хороший круг. И сейчас Макс способен на это. Вопрос, правда, в том, как он будет соизмерять риск. Мы уже не раз видели, что этот парень готов серьезно рисковать».