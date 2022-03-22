Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Двукратный чемпион мира уверен, что Льюис испытывает дискомфорт после увольнения из команды Валттери Боттаса
Прошлым летом, когда Mercedes выбирала себе гонщика на нынешний сезон, на кандидатуре Валттери Боттаса едва ли не больше всех настаивал Льюис Хэмилтон. Британец и финн провели вместе пять сезонов, и все это время между ними существовала четкая субординация, что очень устраивало Льюиса. При этом Валттери оставался командным игроком и вносил важный вклад в завоевание Кубка конструкторов, изредка поднимаясь на вершину подиума.
Однако в итоге большие боссы предпочли уволить Боттаса и взять на его место молодого Джорджа Расселла. На первом этапе в Бахрейне тот не смог составить Хэмилтону конкуренции после ошибки команды в квалификации. Всю гонку Джордж оставался позади – к моменту выезда машины безопасности он отставал от напарника уже на 15 секунд.
Несмотря на это, сильнейший пилот Формулы 1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен считает, что изменения в составе команды помешают Хэмилтону.
«По своему опыту я могу сказать, что Льюис весьма сильно подвержен эмоциям, – рассказал финн в видеоблоге для Unibet. – Он реагирует на них. Когда в команде был Валттери, все работало отлично. Но Расселл не будет оказывать ему той же поддержки. И эффективность командной работы резко снизится. Именно это вызывает у Льюиса раздражение».
Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Говоря о других участниках чемпионата, Хаккинен выделил Макса Ферстаппена. По мнению Мики, завоевание чемпионского титула позитивно сказалось на голландце и добавило ему уверенности в своих силах.
«Не сомневаюсь, что он стал еще быстрее, – сказал Мика. – Я знаю по себе, что титул позволяет сбросить с времени круга лишние две десятых. Звучит нереально, но все дело тут в уверенности. Ты начинаешь ехать точнее, чем прежде.
Ты просто выжимаешь из машины полную скорость и понимаешь, как совершить по-настоящему хороший круг. И сейчас Макс способен на это. Вопрос, правда, в том, как он будет соизмерять риск. Мы уже не раз видели, что этот парень готов серьезно рисковать».
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