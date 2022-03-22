Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В Mercedes отказались признать нехватку мощности Следующая / «Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме
Формула 1 Новости

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

Двукратный чемпион мира уверен, что Льюис испытывает дискомфорт после увольнения из команды Валттери Боттаса

Автор:
, редактор (Франция)
Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошлым летом, когда Mercedes выбирала себе гонщика на нынешний сезон, на кандидатуре Валттери Боттаса едва ли не больше всех настаивал Льюис Хэмилтон. Британец и финн провели вместе пять сезонов, и все это время между ними существовала четкая субординация, что очень устраивало Льюиса. При этом Валттери оставался командным игроком и вносил важный вклад в завоевание Кубка конструкторов, изредка поднимаясь на вершину подиума. 

Однако в итоге большие боссы предпочли уволить Боттаса и взять на его место молодого Джорджа Расселла. На первом этапе в Бахрейне тот не смог составить Хэмилтону конкуренции после ошибки команды в квалификации. Всю гонку Джордж оставался позади – к моменту выезда машины безопасности он отставал от напарника уже на 15 секунд.

Несмотря на это, сильнейший пилот Формулы 1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен считает, что изменения в составе команды помешают Хэмилтону. 

«По своему опыту я могу сказать, что Льюис весьма сильно подвержен эмоциям, – рассказал финн в видеоблоге для Unibet. – Он реагирует на них. Когда в команде был Валттери, все работало отлично. Но Расселл не будет оказывать ему той же поддержки. И эффективность командной работы резко снизится. Именно это вызывает у Льюиса раздражение».

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Говоря о других участниках чемпионата, Хаккинен выделил Макса Ферстаппена. По мнению Мики, завоевание чемпионского титула позитивно сказалось на голландце и добавило ему уверенности в своих силах. 

«Не сомневаюсь, что он стал еще быстрее, – сказал Мика. – Я знаю по себе, что титул позволяет сбросить с времени круга лишние две десятых. Звучит нереально, но все дело тут в уверенности. Ты начинаешь ехать точнее, чем прежде. 

Ты просто выжимаешь из машины полную скорость и понимаешь, как совершить по-настоящему хороший круг. И сейчас Макс способен на это. Вопрос, правда, в том, как он будет соизмерять риск. Мы уже не раз видели, что этот парень готов серьезно рисковать».

Читайте также:
Поделились
В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Предыдущая новость

В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Следующая новость

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме
Больше от
Бенжамен Винель
Команды Ф1 расхотели выбирать шины на Гран При
Формула 1

Команды Ф1 расхотели выбирать шины на Гран При

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях
Формула 1

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение
Формула 1

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки» Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»

Хэмилтон: Автомобиль вел себя кошмарно Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон: Автомобиль вел себя кошмарно

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический брифинг: как Red Bull нашла скорость на прямых Гран При Бахрейна
Формула 1

Технический брифинг: как Red Bull нашла скорость на прямых

Версия: Red Bull все же сошли в Бахрейне по своей вине Гран При Бахрейна
Формула 1

Версия: Red Bull все же сошли в Бахрейне по своей вине

В Red Bull признали ошибочность тактики Ферстаппена Гран При Бахрейна
Формула 1

В Red Bull признали ошибочность тактики Ферстаппена

Самое важное:

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме
Формула 1 Формула 1

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались признать нехватку мощности

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.