Хаккинен предупредил Леклера: Теперь Сайнсу побеждать будет проще

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс одержал свою первую победу в Формуле 1, выиграв в минувший уик-энд Гран При Великобритании. При этом он же подвергся критике со стороны болельщиков напарника по Ferrari Шарля Леклера, которые не совсем безосновательно заметили, что последний был быстрее и должен был быть первым на финише.

Среди тех, кто поздравил и порадовался за Сайнса оказался и двукратный чемпион Формулы 1, финский гонщик Мика Хаккинен.

«Карлос блестяще справился с ситуацией и смог реализовать преимущество в более свежих шинах, – написал Хаккинен в колонке для издания Unibet. – Но как команда, Ferrari должна поработать над стратегией, если они хотят оставаться в борьбе с Red Bull.

Как и Карлосу, мне пришлось долго ждать своей первой победы. Я прекрасно представляю себе, насколько он сейчас должен быть счастлив. Это потрясающее чувство, когда внезапно годы напряженного труда оборачиваются победой. Теперь с его плеч упал весь вес ответственности, и у него появится больше уверенности в своих силах.

Кроме того, я хочу отметить очень высокое качество самой гонки. Это прекрасный пример того, как Карлос, Шарль, Макс и Льюис сражались друг с другом. Они оставляли соперникам место на трассе, боролись честно. Сейчас в Формуле 1 собрались действительно потрясающие пилоты».