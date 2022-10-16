Хаккинен предсказал уход Ферстаппена из Red Bull

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Макс Ферстаппен всю свою карьеру выступает только за команды системы Red Bull: он дебютировал в младшей, которая тогда называлась Toro Rosso, а теперь известна как AlphaTauri, а теперь гоняется собственно с Red Bull.

Более того, с последней он продлил контракт до 2028 года, то есть сохраняется шанс на то, что он останется с «Быками» чуть ли не до конца карьеры. Правда, контракт предусматривает, что Ферстаппен может уйти досрочно, если результаты команды его не устроят. И это наверняка случится, уверен другой двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен.

«Я рад за Ферстаппена за то, что у него столь долговременный контракт, – написал в своей колонке Хаккинен. – Но всегда существует риск того, что ключевые специалисты однажды не смогут предоставить пилоту машину, которой он заслуживает.

В такой момент любой гонщик задается вопросом о том, не сменить ли ему команду. И я не верю, что Макс останется с Red Bull до самого момента завершения его карьеры.

Это мое личное мнение. Но и исторически, пилоты по ходу карьеры обычно переходят из одной команды в другую, даже если с первой они выиграли много титулов. На то могут быть, например, финансовые причины, а кто-то просто оказывается готов в новому вызову».