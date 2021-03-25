Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна

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В преддверии старта 72-го чемпионата мира Формулы 1 нет недостатка в прогнозах о расстановке сил. Сложности, с которыми столкнулись на недавних тестах в Mercedes, и хороший темп Red Bull дали многим основания говорить о возможности смены лидера.
Собственный взгляд на популярный вопрос предложил чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен.
«Я ожидаю, что Red Bull будет очень сильна в квалификации. McLaren и Mercedes тоже покажут хорошую скорость», – сказал финн в своем видеоблоге для Unibet.
Правда, бывший пилот сразу оговорился: «Я не готов назвать точный порядок, но именно три эти команды входят в мой топ».
Также Мика поддержал своего соотечественника Валттери Боттаса, который начинает пятую кампанию в Mercedes в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.
«Мне будет очень интересно посмотреть на выступления Валттери в этом году, – отметил Хаккинен. – Как он будет прогрессировать и сможет ли вернуть Финляндии чемпионский титул».
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Анализ: уйдет ли Хэмилтон в конце 2021 года?
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мика Хаккинен
|Автор
|Александр Кабановский