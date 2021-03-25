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Формула 1 / Новость

Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению финского чемпиона мира, Ferrari не сможет претендовать на серьезные результаты на старте нового сезона

Хаккинен предсказал тройку лидеров Гран При Бахрейна

В преддверии старта 72-го чемпионата мира Формулы 1 нет недостатка в прогнозах о расстановке сил. Сложности, с которыми столкнулись на недавних тестах в Mercedes, и хороший темп Red Bull дали многим основания говорить о возможности смены лидера. 

Собственный взгляд на популярный вопрос предложил чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен.

«Я ожидаю, что Red Bull будет очень сильна в квалификации. McLaren и Mercedes тоже покажут хорошую скорость», – сказал финн в своем видеоблоге для Unibet.

Правда, бывший пилот сразу оговорился: «Я не готов назвать точный порядок, но именно три эти команды входят в мой топ». 

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Также Мика поддержал своего соотечественника Валттери Боттаса, который начинает пятую кампанию в Mercedes в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.

«Мне будет очень интересно посмотреть на выступления Валттери в этом году, – отметил Хаккинен. – Как он будет прогрессировать и сможет ли вернуть Финляндии чемпионский титул».

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мика Хаккинен
Автор Александр Кабановский

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