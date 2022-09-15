Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего
Экс-чемпион Формулы 1 назвал Скудерию единственной национальной командой в чемпионате
Команда Ferrari проводит один из своих самых успешных сезонов за все время руководства Маттиа Бинотто, но в то же время подвергается самой жесткой критике. Причина в успешном старте сезона и наличии действительно быстрой машины — потенциале, реализовать который из-за ошибок не получается.
В паддоке все больше разговоров о том, что Бинотто ищут замену. И хотя глава компании Ferrari Джон Элканн в недавнем интервью подтвердил, что доверяет Маттиа, он также дал понять, что ситуацию следует срочно исправлять.
Эти слова не пошли на пользу атмосфере в Скудерии, считает Мика Хаккинен, который в свое время выиграл два чемпионских титула как раз в борьбе с выступавшим за Ferrari Михаэлем Шумахером.
«На Ferrari всегда оказывается наибольшее давление, – написал в своей колонке Хаккинен. – Конечно, в McLaren мы тоже стремились достигнуть наилучшего, мы были довольны только когда побеждали. Но у Ferrari особый случай, можно сказать, что это национальная команда.
Из-за этого и руководству Скудерии, и ее пилотам всегда тяжелее. К тому же сложно удержаться от того, чтобы не начать винить друг друга в поражениях. Тем интереснее читать заявления главы компании в прессе, которые только подливают масла в огонь.
Я думаю, что этот сезон для них особенно тяжелый, так как они начали его с быстрой машиной и с побед в гонках, тем самым подогрев ожидания. А теперь уступают Red Bull, так как там сделали меньше ошибок и лучше развивают свой болид».
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