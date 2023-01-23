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Еще совсем недавно в календаре Ф1 была всего одна полноценная уличная трасса – в Монако. Кроме того, гонки в Мельбурне и Монреале проходили в парках, но доработки при подготовке к Гран При делали их очень похожими на классические автодромы.

Но затем появились Сингапур и Баку, а следом и Майами и Джиддой. В 2023 году Формула 1 впервые после 80-х проведет гонку на улицах Лас-Вегаса. Городские гонки составляют уже почти треть календаря – и велика вероятность, что в дальнейшем их доля будет только расти.

Такие изменения по душе не всем – Макс Ферстаппен сказал в конце 2022 года, что не любит городские гонки, так как машины нынешнего поколения не доставляют никакого удовольствия при пилотировании по таким трассам.

С голландцем не согласился еще один двукратный чемпион мира Мика Хаккинен. Как отметил 54-летний финн, важно помнить, что в плане зрелищности и впечатлений для болельщиков городские гонки занимают особое место. Но не только.

«Для гонщиков и команд это тоже особенный вызов, – объяснил экс-пило в интервью Top Gear. – С другой стороны, пилотам приходится порой расплачиваться за эти сложности и классное шоу для зрителей.

Я думаю, тут необходим верный баланс. Нельзя, чтобы каждая гонка проходила в городе, но совсем отказаться от таких этапов тоже будет неправильно. Каждый раз нужно отыскивать компромисс. Вы не можете передвигать здания или создавать нужный угол наклона полотна в поворотах.

Всегда приходится чем-то жертвовать. Это как в жизни – мы не можем постоянно получать то, что хотим».

Недавно промоутеры из Саудовской Аравии объявили, что не станут спешить с переносом своей гонки с городской трассы в Джидде на стационарный автодром в Киддие.