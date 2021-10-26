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Формула 1 / Гран При США Новость

Хаккинен подметил важную деталь победы Ферстаппена в Остине

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Двукратный чемпион Ф1 проанализировал события американской гонки, выделив несколько определяющих моментов

Хаккинен подметил важную деталь победы Ферстаппена в Остине

Гран При США прошел под знаком сражения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном. С поула стартовал голландский гонщик Red Bull, но его соперник лучше среагировал на сигнал светофора и вышел вперед. 

Ферстаппен смог вернуть лидерство за счет более раннего пит-стопа, но на финальном отрезке Хэмилтон получил преимущество свежих шин, подарив зрителям красивую погоню, которую, однако, прервал клетчатый флаг. 

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Сильнейший пилот Ф1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен отметил, что соперники были достойны друг друга, и каждый показал себя с лучшей стороны. 

«На протяжении всей гонки оба атаковали изо всех сил, – написал финн в своей колонке для Unibet. – И хотя каждый провел по два пит-стопа, их тактики были разными. А значит, работа с шинами имела критическое значение. 

В Остине нагрузка на резину очень велика, даже состав Hard требует внимательного отношения. И действия гонщика крайне важны.

Если бы после второго пит-стопа Макс взял слишком высокий темп, тогда, думаю, Льюис без проблем настиг бы его на финальных кругах. Но парень из Red Bull явно повзрослел – он сделал все безупречно.  

Знаете, не так-то и просто ехать медленнее, чем ты можешь, когда позади за тобой гонится соперник. Но экономить шины в той ситуации было критически важно.

После 50-го круга [из 56], когда отставание Льюиса вплотную приблизилось к одной секунде. Макс смог ускориться и даже понемногу отрывался по ходу двух или трех кругов. Это был решающий момент, и хотя Льюис продолжал атаковать до самого клетчатого флага, он уже понимал, что Макс рассчитал все идеально».

Также Хаккинен обратил внимание на работу каждой из двух топ-команд по ходу всего уик-энда.

«Было очень любопытно следить за развитием событий, – отметил 53-летний экс-пилот. – После первой тренировки казалось, что у Mercerdes серьезное преимущество над Red Bull, хотя сами чемпионы говорили, что использовали свои моторы в режиме высокой мощности.

По мере того, как менялось состояние трассы, кочковатый асфальт потребовал корректировки настроек – и картина стала меняться.

Поул Макса стал знаком того, что его машина обрела скорость, позволяющую опередить Mercedes. Но Льюис блестяще стартовал и захватил лидерство в первом повороте. 

Было очень здорово следить за их с Максом борьбой колесо в колесо, когда машины практически соприкоснулись».

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Оценивая дальнейшее развитие событий, Мика отметил: «Впереди еще пять гонок, у Макса 12 очков преимущества. Важнее всего то, что один сход из-за аварии или поломки может перевернуть ход борьбы за титул с ног на голову. 

Борьба еще далека от завершения – и оба пилота, как и их команды, отлично знают это».

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