Хаккинен отметил, как сильно повзрослел Шумахер
По мнению одного из главных соперников отца Мика Шумахера, молодой гонщик удивительно справляется с прессингом, который на него накладывает фамилия
Мик Шумахер дебютировал в Формуле 1 в 2021 году и долгое время оставался пилотом, который так и не заработал ни единого очка. И если в 2021 году все легко объяснялось медленной машиной, то с самого начала 2022 года его новый напарник Кевин Магнуссен показал, что на этом болиде можно и нужно попадать в десятку.
К счастью для Шумахера, в последних двух гонках он, наконец, финишировал в очках, заработав 4 и 8 баллов соответственно. Это не осталось без внимания Мики Хаккинена – одного из главных соперников отца Мика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
«Я правда был рад за Мика, который провел вторую сильную гонку подряд и финишировал шестым, впереди своего опытного напарника, – написал Хаккинен в своей колонке на Unibet. – К нему всегда большое внимание из-за фамилии и легендарного отца, от того ему так не просто.
К счастью, он научился сохранять спокойствие и в свои 23 года ведет себя как очень зрелый пилот. С учетом того, какой была его машина в прошлом году, именно сейчас настало то время, когда он должен показать, чего стоит».
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Хаккинен отметил, как сильно повзрослел Шумахер
По мнению одного из главных соперников отца Мика Шумахера, молодой гонщик удивительно справляется с прессингом, который на него накладывает фамилия
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