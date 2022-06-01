Хаккинен объяснил, почему Ferrari проиграла в Монако

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Скудерия оказалась под серьезным огнем критики после того, как на трассе в Монте-Карло после старта в полном составе с первого ряда добилась лишь второго и четвертого места на финише.

Для Шарля Леклера домашняя гонка в очередной раз стала разочарованием: два пит-стопа с разницей в три круга плюс ожидание на пит-лейне дорого обошлись обладателю поула.

Такой результат смотрелся особенно невыразительно на контрасте с четкими действиями Red Bull, которые обеспечили победу Серхио Переса и третье место Макса Ферстаппена.

В своей колонке для Unibet двукратный чемпион Ф1 Мика Хаккинен объяснил: «Ferrari заколебалась в ключевой момент, скомандовав Шарлю ехать в боксы [на 18-м круге], а потом снова пригласив его на пит-стоп [на 21-м]. Карлоса они, напротив, оставили на трассе дольше, чем было нужно.

Red Bull в плане тактики действовали верно. Я не сомневаюсь, что Ferrari уже заявила о намерении разобраться, почему все пошло для нее так скверно. Но в данном случае нужно анализировать не алгоритмы – куда важнее человеческий фактор.

Почему одна команда действует уверенно и принимает правильные решения, а другая – колеблется и ошибается? Это связано с людьми, их уверенности друг в друге и умении работать в условиях прессинга».

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Red Bull Content Pool

Также Мика похвалил Серхио Переса, который выиграл Гран При впервые в сезоне и в третий раз в карьере.

«Победа в Монако – особенная история для любого гонщика, – объяснил Хаккинен. – Для Серхио она тоже стала особенной. Он блестяще пилотировал весь уик-энд. Да, в конце квалификации он допустил ошибку и задел барьер, что сказалось на гонке. Из-за этого Максу пришлось стартовать четвертым.

Но в пятницу Серхио был быстр, в субботней тренировке – тоже. Его машина работала отлично».

Атмосфера в Монако Фото: Эрик Юниус

В заключение сильнейший пилот Ф1 1998 и 1999 годов затронул тему будущего Монако в календаре чемпионата. Мика уверен, что чемпионат много потеряет, отказавшись от этого этапа.

«Монако принимает Гран При с 1929 года, – напомнил победитель 20 гонок. – Это совершенно особенная гонка, она должна оставаться в календаре еще долго.

Она остается отличной проверкой для пилотов, так как здесь нужна максимальная точность действий. Одна маленькая ошибка – и вы вне игры.

На многих современных трассах ты можешь без проблем выехать с трассы – а потом просто вернуться обратно. Монако наказывает за ошибки.

Разумеется, Формула 1 заметно изменилась за прошедшее время. В чемпионате появились новые страны и новые трассы. Но важно сохранять наследие спорта.

Монако тоже меняется. Надеюсь, у них яркое общее будущее с Формулой 1. Каждой из сторон очень нужна другая».