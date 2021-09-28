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Формула 1 Новости

Хаккинен объяснил победу Хэмилтона терпением

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По мнению финского гонщика, сотая победа была достигнута только благодаря опыту

Хаккинен объяснил победу Хэмилтона терпением

Льюис Хэмилтон квалифицировался только четвертым в Гран При России и не смог совершить прорыва на старте. Более того, он потерял две позиции, а потом испытывал сложности с обгонами.

Под конец гонки он вышел на второе место и смог догнать лидирующего Ландо Норриса, но опять же испытывал трудности с обгоном пилота McLaren. Однако в итоге именно он выиграл гонку, чему отчасти способствовал дождь.

По мнению 53-летнего двухкратного чемпиона Формулы 1 Мики Хаккинена, за годы в Формуле 1 Хэмилтон научился терпению, что и привело его к победе в Сочи.

«Льюис Хэмилтон одержал сотую победу, что конечно впечатляет, – заявил Хаккинен. – Но это было для него не просто. В начале гонки он застрял позади Риккардо, но как только оказался в одиночестве на трассе, то сразу показал лучшую скорость в пелотоне. Он догнал Ландо Норриса, но смог выйти вперед его только когда начался дождь.

Эта гонка показала еще одну сильную сторону Хэмилтона – умение выжидать. Этому можно научиться только с опытом, особенно при условии, что ты уверен в себе, команде и машине. Я долго учился рассчитывать на стратегию, когда победа сама к тебе приходит. В Сочи у Хэмилтона так и случилось. Несмотря на трудную квалификацию и проигранный старт, Льюис дождался своего шанса и выиграл гонку».

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Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?

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Анализ: ждать ли от McLaren успехов и в следующих гонках?
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